昨日本欄談到，一位獨居於上海2,000呎豪宅的小伙子來電，有事問我。筆者隨意酬答幾句之後，便反客為主，改而追問他當地封城檢疫這麼久，究竟是甚麼樣的光景。若是看西方傳媒，他們老是挑壞處講，說上海餓死了人，因病失救者很多……

雖然小伙子長居於深宮大院，生活無憂，但他也告訴我，曾聽說過有餓死人的個案，是否屬實，則無從查考，他平素出入香車寶馬，大抵也認識不到真正老病困窮之人。不過，若然以常理推斷，上海是個大都會，居民人數遠多於香港，該城長時間被封，如果說就連一宗意外也沒有，是任誰也亦不會相信的。問題是，即使曾經鬧出意外，是否就不值得封城？

上海的常住人口達2,000多萬，3倍於香港。香港面對新冠疫情，最終少說也得賠上9,000條人命，如果上海也像本城防疫般放任自流，按人口比例推算，便會有27,000人因染疫而死。偌大一個上海，千頭萬緒，若然偶有顧此失彼，對部分居民照料不周，甚至有人要因此而捱餓或延緩救治，也是不足為奇。這些不幸的個案想必不多，跟兩萬多條人命比較起來，孰輕孰重，更是不言自明之事。

然而，即使上海人最終能以「犧牲小我，完成大我」的精神，成功撲滅疫情，香港也很難全盤照搬。因為本城言論過於自由，由西方直接、間接掌控的媒體更是多如牛毛，你封城檢疫能挽回多少條性命，他們不會管，但只要發生一宗市民不堪受困而跳樓輕生，或因乏人照顧而餓死的事件，媒體定然緊咬不放，日夜渲染，如此一來，政府又如何吃得消？所以嘛，咱們想學習上海，恐怕連門也沒有。