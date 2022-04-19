本地有電視台找來華裔演員塗黑皮膚扮演外傭，被指涉及歧視與侮辱，有通訊社以專題報道大肆批評、有移工組織大表不滿，多國先後轉載，關注程度直比加拿大總理杜魯多被揭發年輕時曾把皮膚塗上啡色扮阿拉丁，一個兩集的奇情單元故事，戲外竟令香港無端又跌入國際新一波批評的浪尖，事態發展不可謂不出人意表。

有說法指電視台應找菲裔演員演出，而不應以「棕臉扮裝」方式處理，但看過劇集就知不可行，因為劇情要求演出者在故事的後段，膚色轉淡，說出一口流利廣東話，容貌亦變得更像香港人。廣東話出名難學，本地的少數族裔長年浸淫，雖也能將廣東話說得地道，惟要同時兼具令人滿意的演技，就連作出建議之人也未能推薦合適人選。

棕臉扮裝是否歧視得按事實說話，劇集開首的確有一兩句對白說外傭會施巫術、勾引男人，但說話者皆三姑六婆，另雖有外傭說謊情節，卻是因情緒病所致，其餘未見負面描述，就算外傭老家急需要錢，已獲授權可動用5萬元卻沒貪心而只拿數千元，遛狗一段更至少兩次為外傭發聲，狠批港人歧視與多管閒事，可見坊間理解能力實在有待提升。

那些高度敏感人士有否批評演關公者何以要把臉塗紅，扮聖誕老人者何以腹部塞枕頭又黐假鬍子，為何不找滿臉通紅者和胖胖的大鬍子來演，是否搞歧視啊？再說，荷里活去年一齣改編自著名時裝品牌掌舵人遭妻子買兇殺害的電影，型格男星謝勒力圖以極其誇張的中禿猥瑣造型演出，與真實人物的形象存在落差，洋人有否聲討電影有歧視與侮辱男性脫髮之嫌？膚色深淺與歧視或許有關，但非必然有關，本地知名男星刻意曬黑，無數新聞主播把臉塗白，他們是否涉及歧視與侮辱？