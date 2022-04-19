香港過去幾年飽經風雨，市民期望新一屆政府能帶來新面貌，帶領香港由治及興。現時距離政府換屆還有兩個多月，如果現屆政府能加快完成架構重組的工作，除了有利下屆政府組班，提升施政效能，亦有助聚焦解決房屋及其他民生問題，加快推動文化、體育和旅遊的發展步伐，完善地區行政，展現良政善治的新氣象。

特首林鄭今年1月提出政府架構重組方案建議，包括重組民政局，成立文化體育及旅遊局、民政及青年事務局，以及分拆運房局等。筆者非常關心文化體育及青年工作，以及房屋問題，相信架構重組可令本港更專注這些重要和優先的政策，理順現有政策局與部門的工作。以文體旅為例，過去兩年受疫情影響，體育、文化活動基本停擺，旅遊業陷入冰封，業界苦不堪言，期盼疫後復甦。早日成立文體旅局，可加快策劃及準備疫後重振體育文化產業和旅遊業的計劃，制訂未來發展的藍圖。

此外，改善地區行政，亦是行政改革的重要一環，當局應善用抗疫時動員地區及民間力量的經驗，加強與民間組織協作，建立緊密夥伴關係，協助政府作公共諮詢及施政有效「落地」，如當局決定於今年內陸續解散屋邨互委會，在後續安排上便應讓這些已與街坊建立深厚人脈關係的互委會成員，以其他方式留在社區，繼續服務居民。重視地區事務，充分發揮地區的人力資源，一些老大難的地區問題才能事半功倍地解決。

工欲善其事，必先利其器。要讓市民看到新的希望，新一屆特區政府應進一步改革，打破官僚僵化，優化問責制，引入關鍵績效指標，充分發揮公務員的工作能力及積極性，展現有前瞻、有目標、有承擔、執行力強，以民為本的施政新風。