食物及衞生局前局長高永文醫生，日前再次公開向林鄭政府的防疫抗疫「叫板」，公開質問當局何時推行全民強檢，實現動態清零？疫情已下降至3位數字還不是時機已到了嗎？各項檢測及隔離設施配備齊全，不是能力已準備好嗎？供港各大機構對物資物料供應鏈，不是都已運作暢順了嗎？中央援港各項救治措施不是已就緒了嗎？民間萬七名義工，不都已上前線支援抗疫了嗎？真是天時地利人和都齊全了，此時不決戰決勝第5波疫情，還待何時？

特首林鄭在長假期前的最後「天天講」上對傳媒說「全民強檢沒有放棄」，又說「要講時機，以及講能力」，更說「一直委託了政制及內地事務局局長來處理及計劃，到適當的時候會跟大家公布」。眾所周知，本屆政府任期尚餘不足兩個半月，還有多少合適的時間窗口可推行全民強檢動態清零？過一天便少一天的時機選擇。何況，疫情下降的好時機是不等人的，稍縱即逝，林鄭還等甚麼？

「時機」之說，令人們想起林鄭政府多次變臉的說法：一說最佳時機是疫情初起，二說疫情暴升不是時機，三說疫情下降是時機，四說疫情末段是最佳時機。那末，當下的疫情是否已進入當局要的時機呢？請林鄭政府不要黑箱作業，及早向市民大眾交代及說清楚。

有關能力之說，特區政府在中央政府無私無償無限無我全力支持下，人財物及專家醫護全面撐港，林鄭政府應拿不出無能力或能力不足拒做全民強檢的任何合適推搪理由了吧？

全民強檢，動態清零，徹底取勝第5波疫情，堅決防止第6波爆發，是林鄭政府作為看守政府的責任，除非是刻意留疫禍給下任政府。