逾兩年疫慌重創香港民生經濟，社交距離令人際疏遠，抗疫疲勞甚至令唔少市民變得精神空虛和愁腸鬱結！尤其呢一波疫情死得人多，公眾殮房一度負荷不來，有些甚至非死於新冠而離世嘅長者，遺體停殮房逾月，家人無法領取，致令遺體發霉，家人無法辨認容貌，確實叫人悲催，香港儼然係悲情城市。

呢一波疫慌，令不少港人出現不同程度嘅抑鬱，老朽相信係因為經濟蕭條，失業破產勁升，搵食艱難。阿哥，鬼叫你窮吖！頂硬上啦！問題係想頂硬上都冇嘢你頂！好景時，只要肯捱冇話搵唔到兩餐，依家滿目瘡痍，情況完全不同！

「乾坤容我靜，名利任人忙」，講就瀟灑，一個人無憂米，鬼唔知道「放下，自在」；然而，當自己唔食都要顧及妻兒仔女，又怎可以灑脫地做人？之不過，當明白生活從來不易，疫慌下，有機會都要放鬆吓自己，是以大家睇到，過去嘅復活節長假，適逢政府派咗5,000蚊消費券，大眾市民都懶得理專家勸說、政府呼籲：少出街咪聚會，皆因唔賴嘢都屈到病，尤其居住喺劏房嘅基層！

睇本報新聞，圖文並茂，見到唔少市民一家人把握機會，「老友記」出來親親大自然，玩餐飽！阿哥，不論係中環碼頭準備乘搭渡輪往離島、或東涌巴士總站排隊上大澳之人龍、抑或市區嘅西九文化區，還是西貢碼頭一帶食肆、烏溪沙海星灣，無不人頭湧湧！口痕友：乜周圍有米派咩？

此時此刻，面對大自然，像烏溪沙海星灣一度有百多人在場掘蜆，小朋友、大人有種狂喜迷情之樂！面對大海，赤腳踏沙，怎會念掛乜鬼社交距離，偶爾脫罩吸一口有鹹腥味嘅海風，喂！添播疫風險喎！此情此景，who cares？快樂原來好簡單！