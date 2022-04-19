「我認為你非常適合從事娛樂圈工作，不過不是表演藝人，我提名你參選香港小姐吧，以你的質素，我保證你可以取得前列位置！」這是80年代香港無綫電視藝員訓練班校長劉芳剛老師對投考新人劉嘉玲所說的話。

剛從蘇州來港清純貌美的劉嘉玲廣東話非常爛。但她當藝人的志向鐵定不變，就算很多少女夢寐以求的香港小姐后冠等着她摘取，有性格的她依然要實踐自己夢想，成為一位出色的演藝表演者，劉老師便答允明年會主動找她，只要廣東話有顯著進步便接收她。那一年嘉玲天天以廣東話朗誦讀報。可是，一年終於過去了，劉嘉玲的廣東話真的大有進步，但劉芳剛老師卻沒有如承諾般主動找她，苦練了一年的她為之恨他入骨。誰不知，在截止報名之後，劉芳剛老師來電叫她直接去面試。之後，一切順利完成所有課程，畢業後果然如劉芳剛老師所言，得到很多演出機會。

第二個痛恨的人就是Do姐鄭裕玲。猶記得初出道不久薄有名氣之際，每時每刻都記掛着如何完善自己，令觀眾留下深刻印象，反而忽略了演藝素質才是藝人的最大賣點，當她與Do姐演對手戲時，花了一整個上午排演後，Do姐突然當住所有工作人員及一眾臨時演員面前，忽然對住劉嘉玲高聲的說：「你都是回家熟讀劇本，唸好所有對白才再找我埋位吧。不要浪費大家時間！」話音未落，Do姐已頭也不回拿走手袋直走出廠。頓時，30多對眼睛帶着鄙視目光盯住劉嘉玲，難堪到她簡直被Do姐脫光了衣服，赤條條被踢出尖沙咀鬧市一樣，醜態百出！不過，痛定思痛，自此她必熟讀劇本才入廠，明白到既尊重對手，也對得起自己的事業！

最後一個恨之入骨的人是王家衛導演。接拍他的《阿飛正傳》時，單一個抹地板的簡單動作，都被NG了27次。劉嘉玲橫看掂看都找不出有任何瑕疵，她擦地的表情都落足心機表現出來，就連地板已被她抹得一次比一次光潔如新，真想不透問題出在哪裏？這還不是最難受，真正痛苦是她不知該用哪種演繹方法表演下去，而導演也沒有明確指示她該用甚麼態度、喜惡心情去抹地。劉嘉玲終於崩潰了！她一直很渴望接拍王家衛導演的電影，但怎也沒想過當時已有多年演電視劇集經驗的她，在王導面前只是個初出茅廬小師妹，自信心頓時毀於一旦，王家衛要她擦了27次地板，卻NG足27次，很光亮還是不對，卻聽不明要做甚麼樣的表情，只叫她用心努力擦，不用想多餘的事，終於劉嘉玲擦到氣喘如牛、怒髮沖冠、雙眼冒火。豈料，王家衛竟大讚：「對！就是要這個表情，需要那種味道！」當劉嘉玲聽到他如此說，心中更氣。直至返家後，偉仔梁朝偉才解說，王大導的演藝哲學，是要從心底真真實實的表現出來，絕不能出盡九牛二虎之力表演出來！