正論：無上報不獲承認　康復碼製造混亂

「疫苗通行證」要求成年市民在今年5月底前接種第三針，否則無法進入表列處所，但由於當局解說不清，大部分市民均聽得頭大如斗；詎料煩處未算煩，昨日加碼推出「康復紀錄二維碼」，「安心出行」更新功能後，可同時儲存新冠患者康復紀錄，並透過疫苗通行證的二維碼顯示，在限期內代替打一針。然而，康復者雖可打少一針，惟僅限於有向衞生署上報人士，政府專家推算全港有數百萬人染疫，比官方數字高出許多，意味大量染疫者並無上報，使用疫苗通行證恐引發混亂。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，疫苗通行證於本月30日進入第二階段，康復者屆時可用康復或感染證明作為疫苗通行證之用；即日起市民可於網上申請取得康復紀錄二維碼，亦可到「智方便」或「醫健通」應用程式取得有關二維碼，並可儲存至安心出行內。康復二維碼的有效期為康復後180天，之後就會失效，康復者可以使用出院文件、政府或者私人化驗所的檢測短訊、政府隔離令、政府發出的康復紀錄作為替代，但不接受快測陽性作證明。

眾所周知，第5波疫情在今年2月為高峰，但港府在那段期間基本上是徹底躺平，別說申報平台還未開通，就連患者到醫院急症室求診也被拒諸門外，整個特區哀鴻遍野。許多市民正正在那段期間染疫，只能無奈聽從政府專家袁國勇的意見，自行服食Panadol、多飲水、在家瞓幾日直至痊愈，康復後也沒有向衞生署上報；有些即使想上報以獲得政府協助，惟衞生署熱線長期打不通，打通了也沒有得到實質援助，最終又是在家自行康復。正因如此，官方確診數字雖為過百萬，但政府專家以至林鄭月娥本人才會表示實際染疫人數遠不止此，專家甚至估計多達三、四百萬人。這些康復者之中，有的並未接種疫苗，有的已打了兩針，但因為沒有上報，無法取得康復紀錄二維碼，隨時無法進入表列處所。

事實上，疫苗通行證安排混亂早就備受批評，單是戲院明天重開，當局要求至下周五為止，12歲或以上的入場顧客要打至少一針；本月30日至下月30日，則要至少打兩針才可入場。然後又規定可飲食的場次，觀眾及員工必須接種第三針，規定煩雜，一般人難以牢記。正如時裝設計師鄧達智指出，他早在2020年已確診新冠肺炎並康復，去年打了兩劑疫苗，惟第三針的要求卻沒有提及早期確診人士是否可獲豁免，致令他這類康復者有路路不通之感。

更須指出，早前聯合科學委員會建議，康復者若已打兩針，毋須補打第三針，惟又有政府專家認為康復後一段時間要打第三針，言人人殊，令市民無所適從。即使在第5波疫情之中有上報的確診者也好不了多少，當局指康復紀錄二維碼僅在康復後180天內有效，那麼180天後是否又要補針呢？

港府抗疫不僅一塌糊塗，直情將簡單事情複雜化。疫苗通行證追蹤功能欠奉卻要求多多，被斥為勞民傷財，添煩添亂，顯然不是無的放矢。