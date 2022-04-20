世界視線：兄弟情誼如雲煙　俄塞關係漸行遠

俄烏戰爭令俄羅斯承受史無前例的制裁壓力，更在國際社會上受到孤立。本來親俄的塞爾維亞在歐盟壓力下，3次在聯合國譴責俄方決議中投下贊成票。雖然俄塞同為斯拉夫兄弟，但兩國相隔千里，遠水無法救近火，加上塞國希望加入歐盟，由歷史及文化紐帶形成的兄弟情誼，亦難敵現實利害計算。

聯合國表決通過暫停俄方在人權理事會的成員資格後，塞國首都貝爾格萊德爆發抗議，親俄民眾上街反對駐聯合國代表投下贊成票。總統武契奇解畫指，塞方本來打算投棄權票，但歐盟亮出石油制裁威脅，迫使塞方與歐盟步伐一致，事後已向俄總統普京解釋。武契奇近日透露，來往俄塞的國營航空客機不斷收到炸彈恐嚇，直指烏克蘭及另一個歐盟國家受外國情報機構指使行事。他雖然承諾為了信念及原則，不會取消俄塞航線，但今天不知明天事，在現實的國際關係中沒有東西是永恒不變。

事實上，地理位置令塞爾維亞不得不低頭做人。自南斯拉夫解體後，原來的加盟共和國紛紛轉投北約或歐盟懷抱，部分更具有雙重身份。黑山本來與塞國維持鬆散聯盟，其後亦分家獨立。巴爾幹半島國家版圖重塑後，塞國不但失去所有出海口，更成為一個被歐盟及北約環抱的內陸國，在對外政策上須謹慎小心，稍有不慎招致制裁，運輸通道隨時切斷，影響經濟。在經濟援助誘因面前，塞國於2012年成為歐盟候選國，如果一切順利，將於2025年入歐。

塞國近年的軍事合作對象開始多元化，除了與俄國及白羅斯定期軍事演習，更參與美、英、法等多國演習。中國運20運輸機隊近日神秘降落貝爾格萊德，事後證實是交付紅旗22防空導彈。凡此種種，證明塞國國防並非一味依賴俄羅斯。諷刺的是，俄國仍堅持科索沃主權屬於塞國，當年以北約名義介入科索沃內戰的美、英則承認科索沃獨立。

歐盟即將公布對俄新一輪制裁，對塞爾維亞的威逼利誘將陸續有來，企圖進一步令塞俄裂痕擴大。由於塞國實力不足，能否頂得住壓力，繼續成為歐洲唯一一個拒絕對俄制裁國家，實屬疑問。