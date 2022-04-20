功夫茶：冷血夫婦餓死狗　飼養寵物應考牌

香港有「漁護署」及「愛護動物協會」，「漁護署」有動物護理獸醫支援組，而「愛協」更指明其目標為「提倡善待動物，同時打擊及防止虐待動物」。之不過，虐待動物喺香港可謂層出不窮，呢，上年功夫茶曾為西貢流浪牛叫屈，皆因漁護署麻木不仁，為牛牛套上「緊箍咒」追蹤器，令其痛苦落淚！至於虐畜事件更時有所聞，好似早前有元朗村屋發現貓狗被困封閉村屋，死傷枕藉，令人慘不忍睹！

呢！日前警方又接獲一名男子報案，指發現其鄰居喺打鼓嶺下山雞乙一間鐵皮屋內飼養嘅一隻成年雌性唐狗死亡，懷疑曾被人不恰當對待。邊界警區重案組探員接手調查，期間發現有人曾以鐵鏈鎖住隻狗，惟冇喺附近放置足夠食水及狗糧。經初步調查後，同日喺現場拘捕一姓謝64歲本地男子及其54歲妻子，涉嫌殘酷對待動物，佢哋獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到，而狗隻屍體則交由相關機構處理。

根據現場照片顯示，涉事鐵皮屋衞生環境惡劣，遍地雜物垃圾，涉事唐狗倒斃於鐵皮屋旁邊一個籠內，躺在一塊卡板上，並被鐵鏈綁住，地上有兩個盆，卻不見水及狗糧。缺水缺糧，狗狗死前，相信經過一番不必要嘅痛苦和掙扎，思之憮然！

動物的命也是命，可以不愛，但請不要傷害！生命應該係平等嘅，既然飼養牠卻沒有一點善心，甚且恃強凌弱，更顯示人性惡嘅一面，不是有人一次過擲30隻寵物落街嗎？社會上常說要加快完善防止殘酷對待動物條例，提高罰則，功夫茶則深感應防患於未然，真為動物設想，喺香港養寵物應要考牌。冇錯，係考牌！

各位，呢個「考牌」同考車牌異曲同工，考車牌要先筆試後路試，合格才可發牌；依家養寵物嘅「考牌」係睇閣下首先是否合乎資格，譬如家庭環境、經濟係點，唔通住劏房又養咩？另外，就係要考核心理質素，譬如領養者喪偶，一支公或一顆寂寞的芳心，想養隻狗解寂寥，若然一時貪過癮又冇愛心責任感，就會發生好多悲劇，輕則棄養，重則類似以上單慘劇：餓死狗！換言之，即唔係亂咁畀人係又養唔係又養！好似生小朋友咁，你估又係一時貪過癮又整件出來，社會上好多虐兒致死個案就係咁！

嗱！講到呢處，功夫茶又要指出本報早前提出「貓狗善終園」藍圖，由政府搵地為流浪貓狗絕育並提供生養死葬一條龍服務，惟德動天，這藍圖得到唔少立法會議員及有識之士欣賞。功夫茶更相信呢個善終園更係一盤生意，呢，假日大可開放畀市民入內參觀，同貓狗玩埋一齊，順道提供餐飲做生意。說不定比迪士尼樂園更吸引，何樂而不為？