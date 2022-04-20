經過70多年的二戰後發展，香港已成為發達城市、國際金融中心，資金不缺，一是本地積累不少；二是中國內地的發展形成龐大的資金儲備，香港作為中國唯一的國際金融中心，得到內地資金的特別照顧。香港缺的是人才，不是資金。

香港要進一步升級轉型，依賴的方法是甚麼呢？是如以往內地初開放時的招商引資嗎？招商引資是以企業為本，但外來企業來港，求的是利潤，因其已有規模，來港是因為香港有特殊可幫助其提升利潤率的因素。這個因素，不是香港本地的條件，而是進入中國內地龐大市場與經濟體系的橋樑，且是依傍中國「一國兩制」所賦予香港的特殊政策、政治優惠。

香港的作用，一如愛爾蘭在歐洲對美國資本的吸引力。不過愛爾蘭是以高科技產業為主，產業投資長期化，也涉及引進知識、人才。香港把產業轉變為金融服務業，資本自由流動，並沒有產業基礎來把資本固定於香港，由此產生的相關行業、產業有限，衍生出來的知識與人才，也多流動，不易固定在香港長遠發展。此所以在近年，只要政治因素或其他有所變化，這些人才和知識便可轉移至港外，不是到新加坡，便是到內地金融中心如上海。

香港與內地的特殊關係，造就了香港以內地資本為主的國際金融中心，但單靠稅收優惠，或離岸金融中心的制度條件，未必可以把內地資本與國際金融中心的功能長期留在香港，要轉移可以很快轉移，香港是替別人作嫁衣裳，與愛爾蘭的扎根本地的發展大相逕庭。此所以有愛爾蘭的經濟奇迹，人均GDP高於平均的發達國家。香港的金融繁榮卻可能建立於沙堆上，大水一來，便受衝擊。

香港發展的根本應是人才，就如新加坡那樣對本地有強烈歸屬感的人才，這才可通過人才的努力、知識的積累，使本地經濟可不斷地更新發展，保持競爭力。香港的大學教育，造就的可惜是傾向移民離港的人，大學水平並不勝過新加坡，新加坡大學培養出來的不是以移民為尚。香港的大學變成人才流失的渠道，新加坡則成培養本地人才、吸納海外人才的機制。香港錯在哪裏，新加坡勝在何處呢？

在新一屆政府試圖擺脫20多年殖民地文化的桎梏，要香港第二次回歸，重新出發之際，應認真考慮怎樣培養吸收留在香港發展的人才。