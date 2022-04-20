香港招募內地居港青年加入警隊，成為香港警隊逾百年來「另類新血」，政治意義極為重要，這是在為香港的整體公務員隊伍吸納「新血」作出示範，先行一步。

中央全面管治權的落實，要在香港行政、立法、司法領域落實到位，調整、改造、更新、豐富其人事構成是必須的。香港警隊是紀律部隊，回歸後中央首先抓了這個掌握刀把子、維護香港社會秩序、撲滅罪惡、保障安全的管治隊伍；警察隊伍和內地的交流、合作最為頻密，港警安排到內地學習培訓最為持久。在整個公務員隊伍中，港警的國家意識最為濃厚，因此在暴亂中表現出色，完成了中央交給的平暴任務，因此港警首先具備了吸納內地新血的條件。

香港實施「一國兩制」，最主要的治港隊伍是公務員。在「一國」憲政和框架下，香港公務員本應也是國家公務員的一部分，但由於「兩制」的設計、特別行政區的成立和港英政府的歷史承繼，香港公務員體制、運作和人事構成，和國家公務員體制是相「切割」的，是井水河水相「隔絕」的，它是中華人民共和國的國家公務員制度內的「獨立王國」。這個「獨立王國」，行的是英國的文官制度和文化，和內地的國家公務員制度和文化截然不同。

事實上，無論任何國家和地區的公務員體制、人事、文化都要首先尊國家，都要有國家意識，對國家忠誠。97回歸前，香港的公務員是港英政府的公務員，其管治團隊的國家意識和效忠是英倫、是英女王；97回歸後，香港憲制地位轉變了，香港公務員體制未變，人事不變、文化不變，還是按照港英時代的老樣子「封閉運作」、「自高自大」，對國家意識或麻木不仁，或假裝不知，或心存抗拒，其結果一定是損害「一國兩制」的貫徹落實。現在中央落實全面管治權，香港要融入國家發展大局、納入國家治理體系，香港公務員這麼個狀況肯定是格格不入的。