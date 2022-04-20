第三次世界大戰似乎很遙遠，又似乎近在咫尺。俄羅斯有人聲稱，他們「肯定是在與北約本身作戰」，第三次世界大戰已經開始。聽起來有點嚇人，卻不是無的放矢。烏克蘭的外國僱傭兵多達近7,000人，來自63個國家，主要是美西方陣營，被俄軍俘虜的僱傭兵中就有英國等北約軍人；而向烏克蘭提供武器的25個國家，北約成員國就佔了21個。

以上數字足以證明，這場戰爭不僅僅是俄烏雙方的衝突，而是美西方合夥對付俄羅斯，距離世界大戰只有半步之遙。據說被俄軍圍困的烏克蘭馬里烏波爾亞速營總部，就有北約軍隊的重量級人物，難怪他們堅拒投降，因為一投降就統統露餡。

俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號沉入海底，烏克蘭聲稱是被其導彈擊沉，是耶？非耶？其實單憑烏軍實力根本做不到，即使該艦真的是被導彈擊沉，也肯定是美西方在背後搞鬼，起碼提供了衞星導引等支援。有外媒報道，俄羅斯空天軍計劃摧毀美國SpaceX的星鏈衞星，報復對方可能參與攻擊莫斯科號。雖然俄方否認相關報道，卻不失幽默地感謝提出計劃的人士，並表示會好好研究。大家不妨想像一下，假如俄羅斯真的採取報復行動摧毀美國衞星，第三次世界大戰還會遙遠嗎？

須知美俄都擁有足以毀滅對方乃至全球的核彈頭，一旦爆發世界大戰，絕不會僅止於使用常規武器，而是極可能動用核武器，這意味着甚麼，已不言而喻。普京下令將戰略威懾力提高至特殊戰備狀態，恐怕不只是擺擺姿態這麼簡單，當戰鬥民族被逼入牆角，必定來個玉石俱焚，到時甚麼事都有可能發生。君不見，近日俄軍連「匕首」高超音速導彈這個撒手鐧都用上了，甚至派出掛着核彈的轟炸機巡航歐洲，威懾力十足，證明這次絕對是來真的，美西方千萬不要逼人太甚，否則萬一不慎掉下一個核彈頭，不僅他們自己遭殃，全世界都要陪葬。

怎樣才能阻止第三次世界大戰和核戰爭？其實很簡單，只要促使俄烏停火，重新回到談判桌，局勢就能慢慢降溫。可惜樹欲靜而風不止，烏克蘭總統澤連斯基揚言還要「與俄戰鬥10年」，可見基輔當局已徹底淪為美國傀儡，根本身不由己。歸根究柢，美國才是這場戰爭的始作俑者，它不希望停火，戰爭只能繼續打下去，直至全世界都捲入。