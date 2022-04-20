Google旗下影片分享網站YouTube過去屢爆侵權醜聞，東方傳媒機構也是受害者。每次東方都要花費大量人力物力循法律途徑追究，雖然最終能令侵權影片下架，但過程漫長，損失難以彌補。縱容侵權已夠不堪，詎料YouTube變本加厲，連超越「四仔」、充斥冇格性器官特寫的色情影片也是任君瀏覽，誨淫誨盜，教壞細路。難道這就是美式民主？港府裝盲乎？

現時只要從YouTube的搜尋功能，輸入「血腥」、「三級片」、「sex」等特定字眼，便會出現大量包含裸露、色情成分的影片，當中無分中外，影片播放時間短至數十秒，長至逾句鐘不等。筆者認識很多家庭的小朋友，基本上iPad、YouTube不離手，由於YouTube本身並非色情網站，過濾軟件亦無法完全過濾相關影片，小朋友輕易便能接觸不良資訊，家長不擔心才怪。

誠然，大部分色情網站的伺服器設在外國，港府鞭長莫及，但對於可以在香港收看到的內容，依然受本港法例規管；加上Google在香港設有辦事處，必須對旗下網站、頻道、影片內容負責。港府難以檢控到美國去，難道不可以向香港辦事處提控？

尤其是淫審處動輒對毫無色情成分的藝術雕像、名作家著作評為不雅，但對真正不雅甚至色情的YouTube影片視若無睹，不僅失職，直情是多重標準。這方面東方又是受害人，同一輯外國明星Kelly Brook性感相，刊登在《東方日報》及《太陽報》，被評為二級不雅；刊登在《蘋果日報》，被評為一級非不雅；刊登在香港有售的外國雜誌，竟然不用送審，遑論評級。正是港府檢控毫不公平，對洋人、黃媒往往另有標準，才會助長YouTube有恃無恐。