應對整場新冠疫情，香港對國家的貢獻殊少，拖累反而較多，說來也讓人羞愧。

如今點檢下來，別的貢獻咱們未必做得來，反倒是在第5波新冠疫情中，此地病歿者甚眾，人數超過了神州大地近兩年的總和，而港人對中國和外國製的疫苗各有支持者。既是如此，究竟中、西疫苗對防止死亡，分別有何效用？這肯定是國家衞健委很想得到的材料，香港不幸，卻能在這方面提供大量數據。

近日，香港衞生防護中心公布研究結果，單計80歲以上人士，沒有接種疫苗的死亡率是15.7%，打滿3針的死亡率約為1%，兩者相差15倍；70至79歲人士，沒接種疫苗者的死亡率是5.3%，打滿3針者約為0.1%，彼此分別更大，達50倍以上。以此觀之，疫苗還是管用的。

很多人都為該接種哪一種疫苗而煩惱，研究中統計了60歲或以上的長者，比較打科興和德國製復必泰疫苗的效果，如果只打一針，科興出現的死亡率是1.28%，復必泰是0.21%；打兩針，科興是0.31%，復必泰是0.04%。這也就是說，頭兩針的保護力，復必泰明顯勝過科興，但打滿3針之後，科興的死亡率是0.04%，復必泰是0.02%，兩者分別不大，計及誤差率，兩種疫苗的防護力可能是一樣。

香港不少長者選擇接種科興，但大多打完兩針便算，這個數據卻顯示出，打3針比打兩針的保護力高7至8倍。若然如是，長者們即使老大不願意，也應該考慮去捱這第3針之痛了。

目前內地堅持打滿3針的長者不多，今趟香港用血的教訓換來這一疊統計數字，總算是對祖國尤其是對國家衞健委的一個重要貢獻，值得他們作細意研究。