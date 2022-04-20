美國與南韓日前啟動為期9日的2022年上半年聯合指揮演習，透過電腦模擬朝鮮半島爆發戰爭的方式進行，演習雖然不會出動實兵與武器裝備，但適逢下周一是北韓人民革命軍建軍90周年紀念日，美國於此時聯合南韓大搞軍演，無非是向北韓近月頻頻試射導彈，加上據報正加快修復豐溪里核試場部分坑道，準備在本月舉行第7次核試，發出強烈信號。

相比起第32任美國總統羅斯福，現在的民主黨政府更能真正實踐「美國的孩子們不會被派去參加外國戰爭」的承諾，美國不但在俄烏戰爭中找來烏克蘭的孩子們代勞，甚至時隔81年，近日又欲以《租借法案》支持歐洲的孩子們上戰場學習如何急劇成長，南韓的處境亦是一樣，難怪南韓人開始漸漸覺醒，意識到與其指望美國行行好，不如自己搞核武。

自俄烏衝突爆發後，南韓國內對開發核武的看法愈見升溫，據芝加哥全球事務委員會調查顯示，有71%的南韓受訪者支持國家開發核子武器，比率較有61%民眾相信美國會協防南韓還要多。

但地球就如一個班房，擁核就如持有槍械，美國持有最多的槍械，其他幾個同學也陸陸續續佗了槍，若愈來愈多人也能帶槍進入班房的話，這不利於美國維持其所主張的班房秩序，所以華府對於南韓、日本希望涉足核武只會一概說不，兩國只管繼續交軍費，讓美國來「保護」好了。

南韓長年信奉「事大主義」，軍事上倚靠美國，經濟上靠攏中國，但正如美國前副國務卿阿米蒂奇在紀念《美日安保條約》50周年活動上，對後來當上防衞大臣的小野寺五典說「日本人必須先展現守島的決心，否則沒理由讓美國的年輕人為了保衞尖閣群島而戰死」，在美國眼中，不見得南韓地位更超然。