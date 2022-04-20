立法會民政事務委員會昨日討論青年宿舍一個新項目，這是位於旺角鴉蘭街，7個青年宿舍中第5個開展的項目，當局稍後將到財委會申請1.8億元撥款。不過，政府由2011年施政報告提出興建青年宿舍計劃以來，進度龜速，整整10年，預計3,400個宿位，至今僅有大埔一個項目入伙，提供約80個宿位，實在需要檢討。

根據政府的規劃，由最初5個青年宿舍項目增至7個，政府全數資助非政府機構在未盡其用的土地興建青年宿舍，落成後由非政府機構營運。其實當局早就各個項目於6年前或更早諮詢地區，但第一個大埔項目，也只能等到2020年才入伙。第二個項目即元朗馬田壆原定2021年第3季竣工，也推遲至今年底，竣工後可提供1,680個房間或宿位。

目前仍有兩至三個項目在興建中，作為民政事務委員會主席，筆者是支持鴉蘭街及其他項目。但當局必須反思，多個項目延誤，20歲的青年都等到30歲，已不符資格。政府解釋因為要拆走原建築物，又要走城規等程序，並要符合3條件才可成事，包括非政府機構要有閒置土地、機構本身有興趣、機構並要提出可自負盈虧的方案。

推出青年宿舍計劃的原意是紓緩部分基層青年住屋需要，以較便宜租金改善年輕人居住環境，最長租約不逾5年，讓他們可為未來發展或置業等儲首期。部分機構亦說明完成計劃合約後會獲得三比一配對資助金額回饋，鼓勵儲蓄，每月資助額不高於1,200元。筆者認為青年宿舍政策須延續，當局必須進行檢討，簡化程序，本身要非政府機構自身有閒置土地，就要加入彈性安排，拆除這關卡。第一個已落成項目吸引10倍合資格者申請，計劃是受歡迎的，筆者期望當局加快推動餘下項目上馬及開工。