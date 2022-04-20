明天是林鄭政府分3階段放寬社交距離的第一天，但願港人福大命大，疫情不反彈、不爆第6波吧！回顧第5波疫情牛去虎來，苦上加苦，這一波疫災近百二萬人染疫，近9,000人疫歿，47萬人失業申領臨時緊急援助金，庫房盈餘被疫災消耗了三分之二即約6,000多億元。林鄭政府口中不說，實際上已造成一個「與病毒共存」的社會爛攤子留給下屆政府。

港府拒內地抗疫方案，用5招硬推實質的「與病毒共存」策略：招一，香港抗疫另搞一套。把深圳交流會作非主流，林鄭總司令主持百官AO核心會說了算，沒文件讓立法會監察。

招二，操控話語權。抗疫總司令「天天講」佔用所有大氣電波，唯我獨領抗疫風騷，主導局面。

招三，隨心所欲發放雙刃劍式雙重標準的卸責措施。新近例子如既放寬社交距離又呼籲市民提高防疫警惕，手法是「糖衣毒藥」加「溫水煮蛙」。

招四，做「好人」，博好感。絕不強制打針，諸多藉口不推全港強制檢測清零，左閃右避不追蹤切斷病毒源頭。因此家居隔離無王管，沒諮詢立法會便取消戴手帶，「安心出行」空有法例規定，衞生處取消通知有陽性患者光顧，竟不先問立法會。官員對檢疫豁免權的行使沒有透明度，令立法會無法監督。

招五，講一套、做一套。林鄭對「動態清零」、「全民強檢」如小和尚唸經，有口無心。高唱時機與能力，不斷強調圍封強檢成果，抗拒全民強檢清零，用全民3日自行檢測做法沖淡全民強檢清零，白白浪費難得4天長假期和學校停課期做全民檢測的黃金時間，還說尚要等待時機，但從不對立法會交代她要的時機和能力的準則。總之，耍5招如變戲法，拖到任期屆滿便功德圓滿了！