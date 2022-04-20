復活節4天假結束後，隨着疫情繼續呈跌勢，市面亦漸回復生氣！尋日全港小學分階段恢復面授課，學生回校前要先做好快測，肯定會有唔方便，相信需要時間適應，惟尋日恢復面授嘅學校不多，大部分要下周一即25日才恢復半日面授，屆時交通或會較繁忙。

疫慌下復課，個別家長對此有擔憂，有校長就話會給予緩衝期，有關學生可先上網課，而疫情下回校仍有唔少設限，家長和學生均要調整生活規律。要重拾校園樂趣，短期內恐怕未必做得到！有專家稱，長假後疫情或會輕微反彈，之不過整體仍會持續回落，甚至降至少於100宗，但由於病毒傳播性始終高，本港要清零非常困難。

清零困難，不必專家多費唇舌，市民心裏有數，皆因Omicron傳播力強且經常出現復陽個案，不久前便有10歲女童從外地回港，完成7天酒店檢疫，返回社區5天後才驗出呈陽性。衞生防護中心稱患者病毒量低，估計屬復陽個案，並指自本月1日起有4宗類似個案。是以求清零係不切實際，現階段逐步放寬社交距離及恢復市面正常秩序，係大多數市民心聲，皆因經濟唔復甦，荷包就真係會清零！

明天起防疫禁令放寬，晚市堂食鬆綁，餐飲業生意見到少許曙光，部分酒樓計劃下月8日母親節推出4人套餐，而若然疫情持續向下，晚市堂食容許8人同枱食飯，老朽都想為40歲已屆不惑之年嘅長子擺番幾圍，以示支持！不過，有啲行業如美容業雖然重開，但由於跌入「疫苗通行證」規管名單，部分顧客因冇打針而無法光顧，要求回水，美容院就話容許更換其他護膚產品等，相信有關拗撬必多，消委會應多咗「生意」。

總而言之，疫慌下即使解禁，仍然唏噓多於狂喜！