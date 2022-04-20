國際願望成真基金（Make-A-Wish International）已有42年歷史，基金是全球最大協助他人實現願望的機構，服務着五大洲上50個國家和地區。自1980年起，Make-A-Wish為患有嚴重疾病的兒童實現了超過52萬個願望。

4月29日是世界許願日，基金和所有附屬機構每年都會一起慶祝。對於任何機構，能在這影響全球的新冠肺炎疫情下逆境生存已是不易，更遑論慈善機構。筆者作為國際願望成真基金董事，深深體會到過去兩年多疫情給基金帶來的種種挑戰。但讓我倍感驕傲的是，疫情雖然擾亂了我們的生活，卻絲毫沒有動搖同事們的工作熱誠和決心，大家都表現無比的決心和毅力，保持基金的良好運作。更重要的是，基金的工作讓世界各地很多病童可以繼續感受到願望成真的神奇魔力，讓他們在跟病魔持續抗爭的道路上，繼續堅毅不屈地走下去。

年紀輕輕的小朋友跟病魔搏鬥，身心疲累，並失去了很多同齡小孩子童年裏應有的快樂。一位聖地亞哥7歲小男孩去年被確診腎癌，嚴重打擊了他，因為他不得不停止所有自己喜歡做的事，比如吃甜品和踢足球。面對這場大病，有兩種處理方法，一種是沮喪，讓自己跌落低谷；另一種是不斷從中學習和奮力戰鬥到底！小男孩選了後者，他的願望是終有一天成為醫生，可以幫助成千上萬像他那樣的病童，因此他不斷閱讀關於腎癌的書籍，並讓他的父母安心，因為他知道自己是會好起來的。

從這感人故事得知，「願望成真」不但可讓病童暫時忘卻痛苦，在過程中產生的那份喜悅和希望，既有助他們積極面對困難、戰勝病魔，又可紓緩身邊家人或照顧者的擔憂。去年Make-A-Wish調查了近350名願望成真的病童和3,000多名父母，91%的父母認為，願望成真的經歷增加了孩子從重病中生存下來的機會；94%的父母目睹願望成真改善了孩子的情緒健康；95%的父母感到願望成真後，家人的關係更為融洽；更有97%的父母說，願望成真讓孩子變得更開心，而有相同感覺的病童更高達99%！由此可見，願望成真隱藏了「把不可能變為可能」的魔力，為病童驅走恐懼、悲傷和焦慮，換來信心、快樂和希望。曾有研究指出，願望成真不單止可以有助提升病童的生活質素，亦會帶來更好的醫療成果。

隨着疫情逐漸成為常態，國際願望成真基金將重新出發，走向全球等待着願望成真的病童。基金將優先考慮那些一直在等待、卻受疫情影響而至今尚未收到願望的孩子，盡快讓他們願望成真。心理上，願望成真讓病童可清楚意識到，無論他們的心願是大還是小都會有實現的可能。如此類推，他們的病情無論有多重，也總有戰勝病魔的可能，這種信心絕對會為病童注入一支任何醫藥都無法代替的強心針，讓他們在抗病的路上重新感受力量和希望。