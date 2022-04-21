正論：管治無能逼人走　特區政府知恥否

哀莫大於心死。日前由香港前往英國曼城的航班復飛，冷冷清清的國際機場久違地逼滿人潮，一幕幕離愁別緒揮淚上演，皆因大量港人趕搭飛機移民英國。縱然不捨，涕淚交纏，但一樣選擇離開。沒有人願意離鄉別井做二等公民，無奈港府管治實在太過不堪，市民看不見前景，找不到出路，寧願蟬過別枝，由零開始。

香港移民潮愈演愈烈已是不爭的事實，絕不是港府詐作不知便能否認。據入境處今年首季經3個口岸出入境人數統計，香港居民淨流出數字一直上升，高達逾14萬人；英國去年推出BNO「5+1」計劃後，亦吸引不少港人移英，截至去年底，共有約10萬宗申請，僅去年第4季申請宗數就有18,600宗。無獨有偶，一間外國投資移民公司發表調查報告，多達八成受訪港人有意欲移民，首選地分別為台灣、英國和澳洲；單是去年，該公司錄得近5,400萬歐元（約4.57億港元）投資額，相當於約60個家庭申請做投資移民。

類似的調查在這數年來並不鮮見，機構每發表一次調查報告，便看到港人移民意欲又升一級，加上英國、加拿大、澳洲等地適時降低移民門檻爭搶香港人才和資金，更令這波移民潮絡繹不絕。港府一味把頭埋在沙堆，不是推說沒有移民統計數字，就是巧言令色將移民說成是移居，總之就是拒絕正視港人離家出走的因由。執政者不懂反思，施政不可能改善，只會激發更多人心死離開。本報直言不諱，羅列港府施政種種亂象和弊端，點出這波移民潮的深層原因。

絕大部分移民調查都顯示，港人移民首要原因是為了子女教育和前途着想。眾所周知，香港一直只着重填鴨式教育，窒礙學生的創意思維，這也罷了，黑暴一役，更暴露整個學界被政治滲透，不少學生在教師帶領下參與暴亂，前途盡毀。這還不止，黑社會對青少年的荼毒無孔不入，透過網絡以至樓上吧招攬未成年人士進行非法活動，淪為代罪羔羊。

君不見，海關近日破獲的億元特大毒品案，居然有十多歲的青少年參與其中，擺明就是遭黑社會利用和操控，幕後黑手則逍遙法外。而無牌樓上吧更是黑社會招攬無知青少年的聚腳點，甚至如「養雀仔」般誘騙威嚇他們吸毒，一旦毒癮深種，男的淪為販毒棋子，女的慘成賣淫雛妓。最近經常有13、14歲的少女報稱失蹤，早前更有淫媒以二萬元出賣少女初夜，少女實質只有100元落袋。警方往往一陣風式執法，掃黑掃毒不力，並無真正對症下藥，無牌樓上吧掃極都有，當知執法力度對黑社會來說不痛不癢，難怪惹來警黑勾結、充當保護傘的質疑。當兵賊難分，家長還怎麼可能有信心讓子女留港成長？

治安問題豈止黑社會荼毒青少年這一筆，南亞假難民儼然治安大毒瘤，而港府依然年花十多億元供養，才是最令人心寒。過去8個財政年度，港府就耗用72.7億元巨額公帑養肥假難民，近3年已有近5,000宗免遣返聲請個案，僅極少數獲得確立，當中有假難民更濫用法援程序，司法覆核成為留港護身符，法律援助署在過去3年批出的司法覆核案件已花逾億元公帑，大慷納稅人之慨。

港府對假難民極盡仁慈，對惠民紓困卻斤斤計較，失業援助金在社會要求逾年才不情不願推出。倘港府將供養假難民的70多億元用於改善公營醫療、惠及貧苦基層及無依長者，市民又何至於等醫病等到死，安老院舍又何至於淪為爆疫重災區？甚至老人病死還要在公立醫院屍疊屍，死無葬身之地？這何止可悲，這簡直可恥！

更不必說，港府抗疫張弛無道、一塌糊塗。食衞局局長陳肇始能不稱官、德不配位，指揮抗疫兩年多，港人慘受折騰兩年多，經濟更因此一鋪清袋。不斷延長晚市禁堂食，令老闆執笠、從業員手停口停；剪髮美甲明明播疫風險極低，偏又納入禁止營業之列。最無厘頭的是，髮型屋突然獲准提早復業，美甲卻不准，毫無標準可言。儘管社交距離措施今日放寬，但還有多少商戶能捱到今時今日，不問可知。有條件者還不離港，商界還不撤資，難道和港府一起攬炒嗎？

歸陳肇始執掌的還有公共衞生問題，同樣每況愈下，慘不忍睹。三無大廈垃圾堆積，污水橫流，各區淪為老鼠樂園。最不可思議的是，食環署年花逾7億元滅鼠，只捕獲6萬多隻，捉一隻老鼠竟要逾萬元，效率與開支完全反比。滅鼠並非移山填海的大工程，但陳肇始就是有本事連這些小問題也搞不好，大事做不成，小事做不了，抗疫此等頭等大事最終要勞煩中央介入，何足為奇。

本來，健全的司法制度是港人安身立命之本，很可惜，回歸後司法不公不正，走樣變形，律政司又偏又倚，法律專門針對愛港愛國人士，包庇反中亂港之徒。單是壹傳媒黎智英涉刑恐東方傳媒機構男記者案，法庭裁定表證成立後，最後居然判以罪名不成立；律政司懶理輿論嘩然拖延上訴，直到該案上訴期限屆滿之際才拖拖拉拉出手，惟法庭最終又是以「原審有錯但維持原判」作結，最近更批准黎智英討回一半訟費，令人側目。當司法只知庇奸護惡，任何港人都有機會身受其害。明乎此，有得揀，何必留？

一葉知秋。一個城市的沉淪，從細微處已可顯現。香港原本是世界有數的安全城市，但現在已淪為罪案淵藪，假難民作奸犯科暫且不說，就說末世亂象充斥，有人裸體遊街，嚇煞途人；有司機駕車如舞龍，離奇車禍接連發生；有人為了錢債，狠心向小童潑腐液。至於虐童虐畜醜聞更是不絕如縷，保護兒童機構淪為兒童地獄，港府置身事外；虐貓虐狗心狠手辣，完全反映了香港這個所謂文明城市，人民質素毫不文明，港府最近更立法迫令市民交出染疫寵物，堪稱野蠻執法。對於有子女有寵物的家庭來說，拿起BNO倉皇出走，顯然是沒有辦法之中的辦法。

說來實在唏噓。歷屆政府都將住屋問題視為重中之重，林鄭更說與青年同行，事實卻是光說不練，全部問題困擾特區多年未能解決。最近連「上床下廁」的劏房都成為搶手貨，香港之民不聊生，令人咋舌。大部分移民港人覺得，同一筆資金，在香港買不到片瓦遮頭，在外國已有花園洋房，為何還要屈就？

不用說移民歐美這麼遙遠，單是移民到競爭老對手新加坡，已勝過留港千百倍。人們何曾聽過，星洲有嚴重治安問題、黑社會問題和上樓難問題？相反，當地社會穩定，大學教育質素在亞洲名列前茅，最近更開放門戶與國際通關，與香港閉關自守、坐困愁城不可同日而語。星洲成為香港資金和人才流出顯著增多之地，原因正在於此。

香港經歷幾許風雨，由幾好都有變成不宜久留，折射出此地由盛而衰、物極必反。說到底，香港的光輝已是上世紀的事，在「港人治港」胡混度日之下，香港人年年準時交稅卻福利全無，有的只是無盡失望乃至絕望，終於只能無聲吶喊，用腳投票。新政府有知恥近乎勇的決心去力挽狂瀾嗎？