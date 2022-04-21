世界視線：南韓權力快交接　政治清算終來臨

在不足3星期內，南韓將迎來政權交接，但政壇已激起千層浪。早已表明要清算現政府積弊的候任總統尹錫悅，近日和被他一手送進監牢的前總統朴槿惠握手「大和解」，令即將失去最高權力的現任總統文在寅倍感寒意。為防範政治清算，執政共同民主黨在權力交接前展開最後一擊，欲透過國會立法限制檢察機關偵查權，使其成為無牙老虎，結果引發檢察機關強烈反彈。

文在寅任內力推檢察機關改革，成功設立高層公職人員犯罪調查處、廢除檢察機關對警察偵查活動指揮權等，早令檢方非常不滿。為保護文在寅及在總統大選中落敗的李在明免遭政敵清算，共同民主黨擺出一副要把檢察機關連根拔起的姿態，打算利用國會多數優勢，以立法廢掉檢察機關在腐敗、經濟、公職人員、選舉、國防事業、大型災難等六大項犯罪的直接偵查權。

一如外界所料，執政黨的行動惹來檢察機關強烈反抗。由文在寅親自任命的檢察總長金浯洙甚至以辭職相逼，更說出悲壯對白：「若取消檢察系統的偵查職能，身為檢察總長的我再無任何工作的意義。」文在寅隨即駁回辭呈，並急急召見金浯洙予以安撫，相信是考慮到倘若金氏辭職，或會引起2,300名檢察官集體辭職，權衡輕重下才會這樣做。

然而，共同民主黨這步可謂棋差一着，皆因若草案無法通過，共同民主黨及文在寅將難以在餘下的時間再發動任何攻勢，現在反而為對手提供一個將來動手的理由。事實上，反對勢力已不斷煽風點火。有在野黨人喊出「完全剝奪檢察官的偵查權，明顯是妨礙針對文在寅政權實權人物的調查」；尹錫悅所屬的國民力量則稱，有關做法是為了給李在明的腐敗行為製造保護傘。

歷任南韓總統多「不得善終」，近日文在寅夫人金正淑先後捲入置裝費及私人借貸風波，已不難看出一些有心人已磨拳擦掌在找把柄，想一併清算文在寅。世事總是難料，當年尹錫悅獲文在寅提拔為檢察總長，至後來兩人決裂，到尹錫悅贏得大選，彷彿一切早已注定。種種迹象顯示，文在寅想要平平安安告老歸田，恐怕已是奢望。