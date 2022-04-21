功夫茶：誨淫誨盜唔下架　政治審查最快手

水上扒龍船，好醜有人見。呢句俗語比喻所做嘅事係公開嘅，做得如何大家有眼睇。呢，YouTube分享網站一直為人詬病，皆因其頻道影片，不時偷圖偷片、侵犯版權、發表誹謗等言論；加上斂財無道，廣告短片又涉「掛羊頭賣狗肉」，美其名「教學」，實則裸露如同「四仔」，確實教壞細路！

各位，YouTube呢個無良頻道，其影片尺度離譜，一直被社會人士抨擊誨淫誨盜，可是，有關頻道就一味裝傻扮聾，當乜都聽唔到！阿哥，長期聽唔明，扮純情，就咁斂財博懵，令YouTube頻道一片烏煙瘴氣！加上政府長期懶理，放之縱之，咁就難怪其影片充斥色情、誹謗、侵權、暴力、血腥、歌頌黑社會、美化古惑仔乜都齊咯！

咁多鹽醃眼嘅影片，睇得多真係要洗眼；何況其中咁多歌頌黑社會、古惑仔影片，心術不正，更易令細路走火入魔，長大危害社會仲以為係英雄，直頭壞腦！呢啲長期荼毒青少年嘅影片完全欠缺監管，警務處及有關當局理應嚴肅跟進，明知其禍患遺害無窮，更應果斷勒令下架！所謂「禁微則易，救末者難」！冇錯，抑制不良、壞事於萌芽階段很容易，到咗釀成大禍時，再來挽救就困難！之不過，事在人為而已！

呢嗱！YouTube為斂財，遲遲未把有關衰嘢下架；依家卻玩政治審查。各位，參選第6屆行政長官選舉嘅前政務司司長李家超，透過不同渠道增加曝光率，包括喺社交網站設立專頁，又喺影片分享網站YouTube開設競選頻道等。其中YouTube嘅競選帳戶尋日早上突被終止，被指該帳戶違反政策喎！

阿哥，誨淫誨盜教壞細路嘅色情影片、侵權、誹謗等就唔見YouTube快快落架！李家超競選頻道就如排空馭氣奔如電，話封就封！玩邊科吖？擁有YouTube嘅美國科網Google回應查詢時表示，Google係遵守適用嘅美國制裁法律，並根據其服務條款執行相關政策云云。李家超就回應，指YouTube無理嘅所謂制裁，係霸權行為，對於不能再用有關頻道感失望。YouTube長期無王管，橫行霸道到出汁，點止失望咁簡單吖！

YouTube其身不正，古人說，身不正，言不信，則義不壹，行無類也。自己行為不檢點，講話就冇信用，根本係道義不專一，呢種行為不能成為榜樣！喂，YouTube夠唔係色情網站，卻陰道裸露，尺度如同「四仔」，仲講乜鬼「法律」、相關「政策」吖！實情係港府執法不嚴，佢哋喺香港境內上載違反香港法例嘅影片，當中若屬色情、侵權、誹謗等情況，有關部門應多方搜證及勇於執法，將問題影片下架，還分享平台一陣清風才是王道！