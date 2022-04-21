俄烏之戰或俄美（北約）之戰，無論怎樣結局，傷害的主要是歐洲各國以及各國人民。美國借用代理人作戰，除傾銷軍火外，更從金融市場上大肆收割全球各國的財富，實際上是發戰爭財。相反，俄羅斯還要通過烏克蘭輸出天然氣往歐洲，以支付軍費。俄羅斯就算勝亦會是慘勝，也賠上歐盟與烏克蘭；美國敗仍然不傷筋骨，隨時可以再動干戈。

因此，美國打烏克蘭一仗，還有餘力謀劃下一步的霸權主義攻勢，目標對象當然是中國了。

俄美之戰打破了幾十年的國際規矩與習慣，美國的舉措是不惜更變秩序。對俄羅斯的金融攻擊，已經不是對企業和個人的制裁，而是全面的經貿金融封鎖，凍結充公俄羅斯政府、企業、個人的資產，單邊廢除對俄的主權負債（俄所有的美國國債），部分切斷俄羅斯與國際金融的連接（SWIFT體系），全面破壞西方經過上百年努力而又是美國主力參與建設的國際金融體制。美國連國家信用、美元信用都不顧，更掠奪各國寄存在美國的黃金儲備。

單從美國的舉措，便可認識到它推行的霸權是沒有底線，也開始不需要國際公認、接受的體制。它所恃的便是赤裸裸的武力和政治壓迫，加上資本打造的輿論（包括教育）操控。在俄烏之戰中，應該還可看到美國更多的招數，突破世界正常的期望，乃至國際社會的道德規範。

在面對歐日中俄印等復興的挑戰，美國政府的實際掌權者不會老老實實地進行公平競爭，而只會用它立國以來的慣例，戰爭與掠奪，甚至更多地拋棄以往空言的理性、文明價值，走上中世紀拉丁教會的愚民虐民政策。

中國會是俄羅斯以後美國要打擊的主要對象，打擊的方法或許不像俄烏之戰那樣引發台海之戰。中國實力不同於俄國，沒有俄國的財力、人力限制。美國打擊中國便相信會是金融為主，凍結掠奪中國在海外的資產，封鎖中國的國際連接，重複上世紀70年代之前的圍堵，但更嚴厲。若俄羅斯戰敗，中國難以有俄國一類有力的軍事、政治和資源的支援，也不易回到50年代的閉關自守。中國之弱是海外資產過大，國際依賴過重，美國金融攻擊加經濟封鎖，帶來的破壞應比俄國面對的更大，金融經濟危機也難免引起內部政治危機。

俄羅斯之後，中國面對的壓力巨大，關乎國運，應及早認真地備戰。