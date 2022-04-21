俄烏之戰，俄羅斯打得很不順利，本來可以速戰速決的戰役，眼下被拖成持久戰，箇中原因錯綜複雜，涉及博弈的多個方面，但主要責任在俄羅斯本身。這些要總結清楚須待戰後，現在可以斷定的是，當代戰爭，無論武器如何先進、戰法如何花樣百出，發起進攻的一方都要以速戰速決為要，尤其是進入敵戰區作戰。

在戰場勝負未料的時候，原先佔優勢的一方最難搞的是「和平談判」，「談談打打」只會讓對手喘定，聚集力量，得到援助，為拖成持久戰創造條件。

俄烏之戰的教訓足以借鏡北京。中國未統一，在美台合謀「台獨」、分裂中國、絕對抵制「和平統一」方針的形勢下，大陸武統這一場仗是只能打、必須打的，即使大陸還暫時不想打，但有了俄烏之戰的樣辦，美國使用各種「那渣」手段令「台獨」進逼，迫使北京立即武統的可能性是絕對存在的。

那麼根據無數戰爭的教訓，特別是眼前俄烏之戰的教訓，大陸要打就必須速戰速決，不給台軍任何喘息的時間，不給美國西方任何軍事馳援和玩國際制裁、玩「超限戰」的時間。我們看到，俄軍的「特殊軍事行動」一開始氣勢如虹，24小時內已兵臨烏克蘭首都基輔，摧毀了烏克蘭大量軍事設施。然而，俄軍似乎並不想速戰速決，而是要與烏克蘭談判，調整戰法和軍力，撤離基輔。

俄軍調整戰法後，雖然包圍、切割了在幾座戰略要地城市的烏軍，但一直不發動強而有力的軍事進攻，更「捨不得」用大殺傷力重型先進武器，結果被美國西方支援烏克蘭的先進武器反擊重創。現在回過味兒來，但速戰速決之機已過，要付出更大代價才能取勝。

這樣的覆轍，大陸絕不能重蹈。不打則矣，要打就必須全力以赴，拿出看家本領，集中最先進的軍事技術和力量，以獅搏兔，殺雞就用屠龍刀，因為台灣的身後是美國。