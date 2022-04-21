這些年來，美國政客言必稱中國，任何事情都要扯上中國，否則就無法過日子似的。總統拜登日前在北卡羅萊納州推銷基建計劃時照例拿中國說事，指「中國機場太現代化了」，美國再不升級基礎設施，就無法在21世紀為工作機會展開競爭云云。這已是他第N次對兩國基建設施進行比較，目的顯而易見，無非想以中國牌來爭取民意，推行其基建大計。

其實，美國作為世界唯一超級強國，基建設施本來不應該落後於中國，某些機場更不應該好像第三世界國家。拜登自己也承認：「我們的基礎設施曾經被評為世界最好的，而現在只能排名世界第13位。」原因何在？答案很簡單，美國窮兵黷武，將龐大資源耗費在軍事方面，單是阿富汗和伊拉克兩場戰爭就消耗了數萬億美元，如果這些錢用來改善基建設施，何至於千瘡百孔。

數字勝於雄辯，中國基建投資是美國的3倍，而美國每年軍費開支則是中國的3倍，這不是很諷刺嗎？更大的分別是，中國基建說幹就幹，美國則是拖拖拉拉。特朗普任內提出1.5萬億美元基建大計，結果無影無蹤；拜登上台後先是推出2.3萬億美元基建計劃，後經兩黨互相扯皮，規模縮減至一萬億美元，至今依然無法順利落實，拜登還要風塵僕僕到各州推銷。

事實證明，美國基建落後也好，霸權衰落也罷，都是自己造成的，與別人無關，所謂「中國威脅論」只是他們編造出來的假議題。美國中情局局長伯恩斯日前再次渲染威脅論，指中國是不乏雄心和能力的強大競爭對手，試圖在經濟、軍事以至太空和網絡發展等領域超越美國，甚至有意取代美國成為印太超級大國。其實正如中國外交部發言人所說，中國發展只是想讓中國人民過上更好的日子，對挑戰誰、取代誰並不感興趣。

美國最大毛病就是唯我獨霸，容不得別人比它強大，也容不得別人過上好日子，尤其是中國。實際上，中國一向堅持走和平發展的道路，既不會侵略別國，也不搞軍事擴張，更不想稱霸世界。即使躍居世界第二大經濟體，某些領域後來居上，也是全體中國人辛勤努力得來，到底礙美國甚麼事？美國基建不如人，5G和人工智能等領域也失去領先優勢，應從自己身上找原因，而不能怪罪別人發展太快，更不能以阻止別人發展來維護本身霸權。