欲徵之費，何患無詞。可持續發展委員會主席林正財早前才表示，現時的五毫膠袋徵費太便宜，令市民猶如「免疫」，建議調高膠袋徵費。言猶在耳，環境局隨即向立法會提交文件，建議膠袋徵費由現時五毫上調至一元，以及取消對急凍食品的豁免。食肆盛載外賣的膠袋則可繼續獲得豁免，但餐廳只能夠免費向客人派發一個膠袋。

在立法會「清一色」建制派把持下，提高膠袋徵費看來事在必行。但正如本欄前述，現時經濟冰封，失業率高企，任何加重市民負擔的建議都不應該推行；何況商戶收取膠袋費後不用上繳政府，直接落入商戶口袋，與「取諸環保、用諸環保」風馬牛不相及，提高收費徒肥了商家，根本沒有迫切性在現時調高收費。

更令市民百上加斤的是，當局計劃明年下半年實施垃圾徵費。繼電費、車費加價後，又到政府以垃圾徵費為由向市民開刀。本來，垃圾徵費提出多年，早日落實並無不可，奈何現在疫情未息，基層市民水深火熱，港府不想方設法減輕市民負擔，反而不斷打劫市民荷包，顯然又是時機不對，隨時弄巧成拙。

說到底，為了環保，市民不介意付出，但必需付得其所。撇開經濟環境不談，就說政府對環保到底有何建樹，相信沒有市民能夠答得出來。廢物回收光說不練，循環再造沒有下文，只知獨沽一味徵費，完全沒有配套配合，如此搞環保，怎麼可能不是一事無成？台灣1997年已推出資源回收計劃，成立回收基金及提供補貼，建立完整的回收網絡，及至2006年實施垃圾強制分類，事半功倍；南韓的回收政策起步更早，直到今天廚餘回收率超過九成四，成績斐然。別人做得到，香港做不到，不是政府的問題是甚麼？