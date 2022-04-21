新冠第5波疫情最嚴峻時，香港每日有幾萬宗確診個案，特首林鄭月娥要肩負起抗疫的主體責任，於是天天開記者會。到了本周，特首的例行記者會取消了，原因不為別的，正是因為疫情已急促回落，每天的確診個案下降到三位數字。

本欄曾經說過，香港第5波疫情的擴散速度，可能破了世界紀錄。今年的農曆新年，不少市民如常外出拜年，市面上沒有一點大患將至的氣息，詎料踏入二月中旬，每天的確診個案便以幾何級數上升，醫院開始有人滿之患，臨時病床堆滿急症室門外，不少老弱病人在寒風下捲着被子，等了24小時還未能入院。接着因染疫而死的人，一天一天增加，遺體擠滿了停屍間，全港棺木的存貨幾近耗盡。這一幕一幕的慘況，至今還宛然在目。

今波疫情是在初春出現，仲春大爆發，但如今春季還未過去，香港市面卻已接近回復正常，街道上行人如鯽。這種 「重生」的速度也是世界罕見，究其原因，是港府的抗疫措施能打到點子上去，故病毒這麼快便要乖乖投降嗎？

當然不是，所謂「其進也銳，其退也速」，這不過是自然現象而已。但凡暴起者，一定容易暴跌，假如恒生指數在本周內急升5,000點，表面看來好像很了不起，但是也得看看恒生指數之前的表現如何，若然上周急挫了一萬點，則近日反彈得快，也只是正常反應罷了。

新冠肺炎變種病毒Omicron在香港擴散得快，退潮也就快，政府抗疫措施如何，也無阻於大氣候的發展。本城在有意無意之間，已經走上了「與病毒共存」之路，未來的疫情，估計很難完全消退，日後市民外出，口罩和消毒液，恐怕還是要不離於身。