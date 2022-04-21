若將Google旗下影音分享平台YouTube（YT）名字直譯就是「你管道」，諷刺的是，它所衍生的色情暴力問題、侵權盜用風氣卻迹近無王管，巨企賺取暴利卻懶理青少年及兒童受到荼毒，無視社會責任，淪為罪惡的淵藪。

上網睇片已成為不少人時下生活一部分，年輕人更是樂此不疲，本地曾有調查指出，有接近四成本地6至12歲的兒童，夢想職業是網紅KOL、YouTuber，但正如社會人士投訴YT影片充斥色情及暴力血腥內容，有人甚至上載強姦非禮、兒童色情片段，篩選機制根本形同虛設，對心智未成熟的青少年及兒童禍害深遠。香港早前驚爆有女童被賣淫集團操控，開價二萬元出售貞操，完事後只獲100元酬勞，網絡世代下年輕人缺乏自我保護意識、性觀念薄弱，令人憂心。

英國上議院議員、牛津大學神經學教授蘇珊‧格林菲爾德男爵十多年前已預言：「Web 2.0影響下的一代更傾向在現實中採取暴力行為。」在YT分別搜尋「國會山莊」與「時代革命」，前者第一個搜尋結果已被「18禁」，後者去到第12個才兒童不宜，「國會山莊」並非「衝擊國會山莊」，系統這種處理令黃絲黑暴年輕人從中得到了偽民主、真嗜血的慰藉。

一本分析互聯網亂象的著作中提到，「YT是披着民主媒體外衣的廣告平台」，分割Web 2.0大餅之餘，也在削弱人類的文化根基。單是YT上不少所謂新聞頻道，盜用本報獨家圖片、「原汁原味」讀出本報報道內容，又有頻道誹謗造謠，YT的無效管理變相鼓勵侵權、誣衊行為。

新聞機構投入人力、物力，應得利益卻遭蠶食，長遠結果就是減少資源投放，甚至退出市場，一個只剩下網絡讀報員的社會，損失的將是社會各界。