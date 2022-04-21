筆者所屬政黨舉行「選委對新一屆政府施政期望線上交流會」，筆者談到抗疫議題，強調港府要穩控疫情，做好外防輸入、內防擴散，並指出與內地恢復正常通關及對外聯繫，是新一屆特區政府當前最大的挑戰。

出境難與赴內地的關卡愈來愈多有關，市民需於口岸作快速核酸檢測，並需預訂內地的健康驛站。筆者收到很多市民反映健康驛站預訂極困難，每日名額一早爆滿；亦有不少人因為在口岸的快速核酸檢測結果「不確定」而未能離境，大失預算。隨着內地疫情爆發，兩地正常通關更是遙遙無期。香港內外通關「兩頭唔到岸」，漸成孤島，營商環境日差，影響整體競爭力，市民亦苦不堪言。

疫情連續多日回落三位數，有望進一步受控，政府應爭取與內地達成檢疫協議，進行局部通關計劃，設立「通關逆向隔離區」，供預備前往內地的港人作檢疫之用，以代替在內地進行隔離檢疫，檢疫日數與期間的病毒測試安排可與內地商討，亦可按內地的同等規定而訂定。完成指定檢疫期的入住者可透過「閉環」管理方式，由專車直接接送至內地口岸。

去年國務院第七次全國人口普查結果公布，其中在「接受普查登記的港澳台居民和外籍人員情況」專章中，顯示港人居內地數字已逾37萬人，相等於香港人口約5%。很多人處於兩地生活及跨境工作的狀態，疫下跨境家庭長時間未能團圓，香港與內地如隔重洋。

恢復通關的前提是要內地安心，香港應盡量對接內地抗疫機制，落實本地健康碼是重要一步。政府須突破現時困局，改善營商環境，才能挽留人才重建經濟，也須盡力讓跨境家庭早日團聚，才能消減民怨。