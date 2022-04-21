廣東有兩句俚語，形容一個人的命運任由他人擺布的痛苦，叫做「苦過苦菜花」、「慘過梁天來」。梁天來冤案七屍八命，慘絕人寰，就是不能掌握自己命運，那麼港人在抗疫中掌握了自己的命運嗎？

香港第5波疫情持續數月，疫災為百姓帶來的痛苦，用「苦菜花」或「梁天來」去形容也絕不過分，每7個港人便有一個病發，專家估計750萬人口中過半數受病毒感染，近9,000鮮活寶貴的生命白白犧牲了，300萬打工仔女中每6個便有一個被打爛飯碗，47萬人要申請緊急失業援助。這些惡運是不是不可避免呢？答案是本應可以避免。

可是，香港疫情變疫災，關鍵在於林鄭的施政決策脫離了「中國方案」國策，施政方針的實施又「乖離」立法會的監督，施政措施的貫徹沒有把保障人民生命、健康、利益擺在不可凌駕的首位之上。

為甚麼港府應對第5波疫情出現如此重大的失誤，未能及時糾正或挽回？真相就在二次深圳疫情交流會後徹底暴露出來，原來林鄭才是真正大權在握抗疫總司令，前政務司司長李家超帶隊往深圳交流，取得與中央援港抗疫共識的意見，竟然不是最終的決定，返港後要先口頭向總司令匯報，再由總司令召開由司局級和秘書長級百官核心會議拍板，一切決定由總司令說了算，完全沒有透明度。

這樣的不正常運作甚為罕見：一、香港戰疫沒有如澳門制訂完整文件，也沒有時間表及路線圖讓立法會充分討論；二、沒貫徹中央全國抗疫方針政策的整體規劃和應急預案；三、沒就抗疫關鍵措施的改變，事前諮詢立法會或事後向立法會交代。香港畸形抗疫，總司令說了算，朝廷及立法會靠邊站，口講口賠，唔理死得人多。奈何！