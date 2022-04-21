「法與時變，禮與俗化」，強調的是事情必須因地、因時制宜。然而，近代世人嘅德行日益敗壞，一些大企業為咗利益，更是無所不用其極！呢，美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布嘅影片涉侵權、誹謗等問題置之不理，致令相關問題日趨惡化！

多年來YouTube的影片有唔少誨淫誨盜，充斥着色情、暴力、血腥等內容，卻長期缺乏監管。更令人不齒嘅係其網站一片烏煙瘴氣，宅心不正，厚顏無恥對東方傳媒機構侵權及誹謗，東方發現近3年多以來，至少5條影片、相片及一個微博page涉及對東方侵權和誹謗，如此明目張膽，卻一直無人執法！

YouTube鼠竊狗偷行為視法紀如無物！「犯東方者，實捉到你」，東方疾惡如仇，深明法與時變，要堅持正義，為民發聲時必定揚眉拔劍，絕不手軟，多年來贏得讀者稱讚：有東方，冇惡人！基於以上多個問題，東方日前分別致函海關、警務處和電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴。本報要求有關部門提供相關監管、檢控及跟進行動的情況，還分享平台一陣清風。

老朽希望港府知道「賞善罰暴者，政令也；其所以能行者，精誠也」，處理人、社會和自然嘅關係，都必須順時而為，才可以稱為「善治」。眼見YouTube如此無法無天，盜版侵權，陰道裸露，教壞細路，斂財無道，不知恥為何物！對於在香港可以收看嘅內容，明明受本港法例規管，更何況Google在香港設有辦事處，相關部門事實上有能力去搜證及執法，對於上載違反香港法例嘅影片，更要嚴肅跟進，強力要求將其下架，絕不能姑息！罰不懲，謂之縱惡，不祥莫大焉！