靠山吃山，靠水吃水。腐敗同樣是因地制宜，近水樓台。內地這幾年的反腐通報中，就有靠鋼吃鋼，如武漢鋼鐵董事長鄧崎琳、昆明鋼鐵董事長杜陸軍；靠車吃車，如一汽董事長徐建一、東風汽車總經理朱福壽。而靠藥吃藥、靠醫吃醫的衞生系統，被查辦的官員也不絕於途，最近的一例是北京市政協副主席兼衞健委主任于魯明。在他之前，西藏衞健委黨組書記王雲亭、吉林衞計委主任隋殿軍、黑龍江衞生廳廳長趙忠厚、河南衞生廳廳長劉學周陸續落台。于魯明貴為副部級，且又坐鎮醫療資源最富集優厚的京城，其能量更遠非其他人可比。

教育、醫療、住房被稱為「新三座大山」，上不起學、看不起病、買不起房，壓得眾多小民苟延殘喘。三座山中，無論家中有無需上學的孩童，無論有房無房、錢多錢少，無論富貴貧賤、男女老少，醫療是所有人的剛需，比教育、住房涉及面更廣。而隨着疫情防控成為壓倒一切的中心工作，衞生系統的地位更是前所未有地抬升。各地衞生局，先是與人口計生委合併成衞生計生委，後又兼併老齡工作辦公室，組建衞生健康委，並管轄醫院管理局、中醫藥管理局、醫療保障局、疾病控制局。

衞生高官的腐敗多種多樣，如藥品採購、基建工程、考核監管，都是肥肉。尤其是醫療器械、藥品採購，各大藥廠要能將產品順利進入醫院，向主管者進行利益輸送，幾乎是人人皆知的潛規則。醫療衞生系統成為商業賄賂的重災區。上行下效，手握處方大權的當值醫生為了撈取提成，往往為患者大量開具特定品牌的高價藥。再者，衞健委既直接主管公立醫院的幹部任免，又負責對民營醫院的監管審批，甚至很多人暗中入股民營醫院，蛇鼠一窩，大肆分肥，腐敗「病灶」可謂根深柢固。

醫療與其他行業還有不同。由於專業性極強，醫患關係處於絕對不對稱狀態，而衞生系統高官大多數出身醫院，本身即是業務專家又是行政領導，決策權與話語權集於一身，一言堂、一支筆，說一不二。例如，于魯明曾任精神病醫院院長，後來相繼擔任北京市醫院管理局局長、醫療保障局局長、衞健委主任，深耕多年，形成利益小圈子。且各地衞健委還負責本地高官的保健工作，更有着游走上層路線的特殊管道，更加有恃無恐。

一面是老百姓看病難、看病貴，一面是高官貪腐易、貪腐多，如雲南省第一醫院院長、省藥品監管局黨組書記王天朝，受賄3,500萬元人民幣，還有多達100套房產，胃口之大，令人咋舌。歸根究柢，是缺乏獨立的監管評價機構。紀檢組缺乏專業方面的判斷，難以「對症下藥」；而專業評判機構則又是醫療系統內部單位，彼此關係盤根錯節，面對巨大蛋糕，斷人財路便是自毀前程，何如共同分食？只苦了老百姓任其魚肉。