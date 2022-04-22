世界視線：土國閃攻庫爾德　硬擺老美上大枱

俄烏酣戰之際，土耳其突然以清剿恐怖分子為名，大規模跨境攻擊伊拉克北部的庫爾德工人黨（PKK）武裝分子。老謀深算的土國總統埃爾多安，出手時機算得精妙，更把壓力轉移至華府身上。眾所周知，背後扶持庫爾德族的正是美國。倘華府對安卡拉的「跨境」行為坐視不理，那之前對俄羅斯的各種制裁則難以服眾；可是一旦攻擊土耳其這位北約盟友，局勢則會一發不可收拾。

散居在土耳其、伊朗、伊拉克和敍利亞的庫爾德人多達4,000萬，他們不同程度地被所在國剝奪權利，因此一直希望透過武裝衝突，在中東建立屬於自己的獨立國家。當中以土耳其境內的庫爾德問題最為敏感和複雜，社會也因而長期動盪和分裂。力求恢復鄂圖曼帝國榮光的埃爾多安看在眼內，當然希望把庫爾德武裝除之而後快，故多年來以鐵腕阻止他們立國，甚至為此揮軍伊敍兩地。

2019年，土耳其趁美軍剛撤離敍利亞，突然出動地面部隊和空軍，越境攻入敍國庫爾德聚居地，重創當地民兵組織並建立所謂的安全區。如今全球目光聚焦俄烏局勢，西方自然無暇監控土國的對外軍事行動。結果安卡拉真的動刀，在未獲聯合國授權和伊拉克同意下已先發制人，更冠冕堂皇地指行動是為了防止恐怖分子發動大規模攻擊，強調符合《聯合國憲章》的自衞原則。

土軍擊斃19名PKK武裝分子後，伊拉克外交部召見土國駐伊大使，抗議土軍越境行動；伊拉克總統府也發表聲明，批評土國做法侵犯伊方主權。土耳其打的庫爾德人是美國盟友，伊拉克政府和軍隊則是美國一手扶植的，埃氏此次行動擺明就是看準美國的軟肋，對其來一個雙重敲打，並為自己明年爭取連任拿取功績。

埃氏揮軍伊拉克打PKK，按西方的尺度與俄羅斯揮軍烏克蘭如出一轍。但土耳其是盟友，庫族人是戰友，令華府處境無比尷尬，至今也未出聲譴責，或許是害怕土耳其這個北約第二軍事強國會倒向莫斯科。安卡拉這筆操作，乘勢將美國擺上枱；華府卻表現得投鼠忌器，其對俄對土「兩把尺」態度，或會影響多國決策，繼而牽動俄烏戰況。