正論：遺體堆積甚淒涼　港府卸責最無良

穀雨剛過，立夏將至，意味着夏天即將來臨；然而在春天病逝的新冠患者，入夏仍未獲安葬，死者如何安息、又怎能瞑目？春死夏葬的現況甚為淒涼，但更叫人心寒的是，港府只懂呼籲遺屬盡快領回親人的遺體，卻漠視他們所面對的困難！試問哪有家屬不希望死者早日入土為安？非不為，實不能也！反觀港府，從第5波疫情爆發開始，幾乎每項政策都疏漏處處，倘非中央及時來援，本港恐怕已全盤皆墨。港府無能、廢官無道，直教死者可悲、生者心死！

衞生署前日忽然披露，截至當天，約有1,100具已完成認領程序的遺體，仍存放於署方轄下設施內，呼籲家屬盡快領回，以辦理後事。雖說衞生署只是「呼籲」，用詞並不強硬，卻彷彿把遺體堆積殮房之責，推卸給家屬，予人一種冷酷無情，甚至落井下石的感覺。須知道，導致患者死亡的雖是病毒，但港府仍難以逃脫抗疫不力的責任！更何況，第5波疫情緣於港府縱容國泰機組人員免檢疫入境，即便遺屬認定港府是「殺人兇手」，也不算冤枉！若港府一早聆聽本報與各界勸告，及時堵塞漏洞，縱有第5波疫情發生，也不致全面失控！

再者，普天之下，最希望逝者能得到安息的，非家人莫屬！倘若遺屬能辦理喪事，又豈會置親人遺體於不顧呢？本報深入了解後發現，縱然現時棺木存量充足，但絕大部分殯儀館的預約均已爆滿，部分更排至5月底；試問家屬找不到殯儀館承辦喪事，又如何領回遺體呢？難道要家屬把遺體存放家中嗎？也有一些家屬基於其他親人未能回港，寧願押後出殯。類似情況絕不罕見，也不難理解，沒有人願意錯失送別摯愛的機會；一旦錯過，難免抱憾終生。

上述種種困難，無不合情合理，那港府能否為遺屬排難解憂呢？非不能，實不為也！對於殯儀館預約爆滿，港府理應與業界協調，向業界提供適切援助，甚至適當地限制喪禮規模、時間等，騰出時間供更多死者出殯。甚或，港府可倣效內地乃至世界各國的災後處理，適時舉辦大型公祭；畢竟本輪疫情爆發至今，短短數個月內，病歿人數直逼9,000大關，足見疫情達到災難級；舉辦大型公祭既能尊重死者，又能減輕家屬負擔，同時起到全港哀悼、警醒世人、加強防疫意識等效用。至於家屬無法回港等問題，相關部門大可酌情處理、提供援助；在危難時刻，特事特辦不應遲疑！

夏季將至，隨着本港氣溫逐步回升，遺體堆積衍生的問題將愈發嚴重；尤其現時大量遺體存放在臨時設置的凍櫃之中，能否妥善保存，實令人懷疑！一旦遺體腐爛加劇，不但會孳生細菌病毒，造成嚴重衞生問題，更有可能引發次生災害，同時也是對家屬的第二次傷害，於各方而言，乃百害而無一利。防疫抗疫環環相扣，遏止疫情蔓延只是第一步；如今遺體處理問題已容不下半秒拖延，現屆政府倘若只沉醉於確診人數下跌，不果斷解決疫情衍生的民生問題，只怕有更多港人心淡離開，香港未來危矣！