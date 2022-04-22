產評：逆境顯華韌力足　多措並舉危轉機

中國經濟今年開局本來不錯，誰知Omicron來襲，令港、深、滬、京等主要城市相繼陷入停擺狀態，加上俄烏衝突激化東西對立及全球通脹，內外挑戰令次季經濟未許樂觀。不過，愈是艱難，愈大挫折，愈能展現一地經濟的韌性。中國經濟要承壓而上，須善用財政及貨幣政策實現穩中見韌，化解危機，迎來更高質量和可持續發展的新台階。

雙策引擎中，當前中國的財政政策空間充裕，原因之一乃當局成功穩定物價，通脹壓力相對歐美溫和；其次是過去兩年當局主動為內房、金融及網絡平台經濟等主要板塊進行大規模去槓桿、消泡沫、除隱患（金融系統性風險）。

至於貨幣政策，沒錯，隨着美國將大舉加息及縮減買債，美國利率回升，令中美息差收窄，甚至一度倒掛，若中國大舉減息刺激經濟，將加大走資壓力，令人民幣空前受壓，變相限制本輪中國放水穩經濟的力度。故見本月貸款市場報價利率（LPR）未如期下調，全面降準放水規模亦遜預期。惟須留意，人行同時以其他方式向市場提供流動性，包括今年以來加快向中央財政上繳結存利潤，所投放的流動性效果更勝降準，更直接惠企利民，同時避免對匯率添壓，也說明雙策操作具空間與靈活性。

此外，中國經濟的韌性，還體現於經濟結構和產業競爭力。這些年努力建立完善的製造業產業鏈，配以全國高效的物流網、互聯網與通訊基礎，供應鏈能自給自足且服務14億人口的市場，內生動力支持製造業升級轉型，以及電子商貿、數碼經濟等發展。在全球主要經濟體中，擁有這股經濟實力的，可謂絕無僅有，更讓美國感受到威脅。

值得留意，近月中國開始放寬樓市調控，可視為刺激政策的風向儀。樓市活力重現將有助撬動資產價格和財富效應。事實上，圍繞出口、投資與消費這3大領域，中國的服務業和消費市場發展相對滯後，潛力甚大。隨着相關法規完善，消費金融整頓到位，未來有望成為一大「吸金池」。

當然，中國經濟的重心內移，以抵銷外部挑戰的衝擊，但不等於要自我孤立關門鎖國。做好內部大循環，是為更大程度發揮內外「雙循環」戰略的先決基礎。畢竟經歷這場世紀瘟疫，各地政府都為振興經濟而苦惱，中國若能提升開放水平，實現高質量經濟發展，為區內貿易夥伴帶來增長與機遇，那來自美國只管破壞分裂、不事生產的政治圍堵，自會不攻自破，中國在全球崛起的趨勢亦難以逆轉。