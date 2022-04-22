功夫茶：康文體館雖重開　場地不足掀炒風

尋日香港好似開咗新篇章，市面上彷彿多咗活力！雖然不至澤竭樓起，山平路開，總之，就係有了生氣！各位，原來停頓咗成3個月嘅各式消費場所，尋日陸續復業，尤其晚市重開，民以食為天，更是激盪人心！

自從新冠疫情以來，有所謂「報復式消費」，一般係指對消費者欲望嘅壓抑消失後，消費者會進行比起壓抑出現之前更強烈嘅消費玩樂欲望。哈！原來預約體館場地都有「報復式訂場」，谷咗咁耐冇得飛身來個「男兒當入樽」，梗係技癢難熬啦！

嗱！康文署轄下嘅體育館和體育場地尋日重開，有籃球教練早上喺大氣電波表示，現時預約場地比以往更困難，佢大呻往時較為冷門嘅早上及下午時段，依家重開後竟快如閃電般一下子就滿額！阿哥，咁仲唔係「報復式訂場」？總之見罅楔縫，見窿就捐，有理冇理，book得快好世界！

嗰位教練仲指出，即使康文署早前透過更新預約系統及實名制方式打擊炒場，都係冇用！主因係場地供應不足。事實上，場地向來都係缺少㗎啦，依家有部分設施仲改咗做防疫用途，買少見少，炒場情況梗係比之前更嚴重喇！各位，全港102座體育館中暫時只有63個重開。相隔3個月未嘗運動滋味，市民爭崩頭訂場可以理解！試吓3個月唔畀肉你食，而你又係「無肉不歡」者，唔好話見到毛澤東生前最鍾意食嘅紅燒肉，相信見到塊乾巴巴嘅骨頭，你都口水直流三千尺喇！

場地重開後，最受市民歡迎嘅如羽毛球、足球、籃球及網球等場地，重開首數天已相繼爆滿，而且炒場風再現，以籃球場為例，康文署嘅場地預約一節需約300個大洋，喺第二至第三波疫情過後一度畀人炒到500至600蚊，而喺今次放寬後，兩小時更炒至1,100至1,200蚊，甚至有就近港鐵站嘅場地被炒至1,600個大洋。阿哥，乜唔係房地產及股票先至用嚟大炒特炒咩？如今連訂個籃球場都畀人「炒到飛起」！

康文署總算知衰，為遏止及打擊炒賣場地活動，將於5月1日推出新措施，針對簽場後轉讓設施予他人使用嘅懷疑「炒場」者。要言之，租用人必須於所租訂時段在場使用設施；若然場地職員喺租用時段內抽樣巡查，發現租用人冇在場，將被視作違規；任何租用人喺連續30天期間累積任何兩次違規紀錄，會喺第二次違規日期當天起計嘅第3天開始，被禁止預訂康文署嘅收費康體設施90天。亡羊補牢，好過乜都唔做！之不過，當務之急依然係有秩序咁開番晒有關場地，場地多番炒場之風自會煞停啦！