特首候選人的競選頻道被封，顯示出美國在新一屆特區政府選出前便堅持制裁，以示敵意。新政府上任之後，相信美國會找藉口來進行攻擊。

最容易的方法，是把現時制裁特區政府主要官員等措施擴大。美國可以找眾多藉口，例如特區政府通過23條，美國便可制裁有關的官員，從特首以降，包括政務司司長、保安局局長，或可加上律政司司長，以及涉及起草法案的次一級官員；立法會通過23條，美國便可制裁投票贊成的立法會議員，附上立法會主席，甚至可牽連到行政會議公開支持23條立法的成員，可迅即對新一屆政府官員及議員施下馬威，直接恐嚇。

此外，美國亦可藉口香港的企業包括中資企業、銀行涉及與俄羅斯企業有經貿金融往來，施加制裁。也可進一步指香港上市或沒上市的企業，與俄羅斯有經濟聯繫，觸犯美國對俄國的制裁，施加二級制裁，範圍可隨美國喜歡怎樣指控而擴大。

香港與莫斯科有直航安排，有幾千個俄羅斯人在港工作、經商，香港亦有俄羅斯銀行的分支機構，這些都是美國可進行制裁的對象。美國可用清洗俄羅斯因素來在香港推行政治目的的經濟針對行動。

美國正在與中概企業脫鈎，在美上市的眾多中概企業會回流香港上市或把總部轉移繼續經營運作。由於它們有在美國經營或在離岸金融中心的關連，美國的長臂稅務法律仍然可以找藉口來製造麻煩，並且用二級制裁的原則來把與它們有關的企業牽連在內，特別是中概股回流在香港聯交所上市的話，美國更可對聯交所施加大壓力，衝擊聯交所的管治和制度秩序。

最惡劣但有先例可證的是美國可扣押有關香港和中資企業的高層管理人才進行查訊，扣押的地點不一定在美國領土，而可以是美國盟國的地方，例如加拿大、澳洲、日本、英國等，有一、兩個個案便可以在香港的國際金融中心製造起巨大的恐慌，驅趕這些企業與高層管理離港，就連在港的國際專業服務的企業與人士都可能逃避不了，這可以對香港的國際金融中心產生巨大的破壞作用。更重要的是，這些措施只是現有的慣常做法，美國還可拿出制裁俄羅斯的激烈手段來對付香港。

美國對付香港，目的是對付中國。香港作為中國地方，這是逃避不了的現實。惟有讓新一屆特區政府做好應對防禦的措施，減輕損失。