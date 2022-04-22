在反修例黑暴和《港區國安法》實施時，美國政府對香港特首林鄭月娥及一眾管治高官實施制裁，這當然是大新聞，香江府衙從來沒有見過這樣的陣仗。不過，陣仗雖大，但內容空洞，也沒甚麼厲害招數，當時只聞林鄭月娥出糧，因被制裁而沒有銀行戶口，只好出現金，整袋放在禮賓府，還有一些被制裁的高官買樓賣樓受影響、按揭受影響、財務管理受影響。

直到近日，特首候選人李家超的競選活動也受到了制裁影響，再次引起人們對美國干預香港事務的注意。據報道，李家超在YouTube開設的個人競選頻道在20日突然遭到終止，擁有YouTube的美國科網巨頭Google聲稱，此舉是遵守相關的美國制裁法律，並根據其服務條款執行相關政策。

香港特首選舉活動是政治活動，美國網站停止李家超競選辦的帳戶，是把美國制裁擴大到政治領域，對香港事務政治干預。對此，李家超的回應也很清楚，他說，美國政府因為他維護國家安全而對他作出無理的所謂制裁；他說，任何國家的官員都會竭盡所能，維護國家安全，即使是在美國，也會要求其官員這樣做。李家超強調，美國的無理行為，只會令他更堅信自己做的事情是正確的，不會理會制裁，且對此嗤之以鼻。

中美開打國運戰，特朗普政府、拜登政府就把香港鎖定為向中國發起全面進攻的前沿戰場，首先在政治上出手，策劃了一場他們培養多年的代理人搞起的港版「顏色革命」——一場反修例暴亂，企圖一舉奪取香港管治權，再染指中國內地。這場代理人「革命」和暴亂，因為《港區國安法》利劍揮出而被平息，黑暴分子、反中亂港分子、美英代理人受到沉重打擊。

氣急敗壞之下，美英向香港推出了幾輪制裁，特首、特區高官及中央港澳工作大臣榜上有名，然而這種自嗨的小把戲屁用沒有，不管它擴大到甚麼領域都是如此。