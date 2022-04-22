看到烏克蘭今天的處境，台灣有些人難免有兔死狐悲之感，表面上若無其事，實際上惶惶不可終日。最離奇的是台灣華視新聞日前擺了個大烏龍，誤報「新北市遭解放軍導彈擊中」、「台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」等快訊字幕，引起民眾恐慌。華視事後道歉並解釋稱，相關內容為提前錄製的防災影片訊息，工作人員因人為操作錯誤，將防災演練用的快訊文字刊出。

姑勿論這場烏龍鬧劇是否真的「人為操作錯誤」，事件足以證明島內人心虛怯，已到了風聲鶴唳、草木皆兵的地步。如果不是擔心兩岸爆發戰爭，何必提前錄製這種「防災影片訊息」？如果不是神經兮兮，為何會犯這種低級錯誤？俄烏戰爭爆發後，台灣有些政客故作鎮定，強調「台灣不是烏克蘭」、「美國不會放棄台灣」，其實內心焦慮不安，既擔心解放軍突然兵臨城下，更擔心像烏克蘭一樣成為美國棄子。蔡英文反覆演練如何逃生，就是因為沒有自信，也不相信美國能保護台灣。怕只怕，一旦兩岸爆發戰爭，蔡英文也許根本沒有機會逃生。

鑑於俄羅斯軍隊在烏克蘭陷於苦戰的經驗教訓，解放軍不出手則已，一出手必然是挾雷霆萬鈞之力，務求速戰速決，首戰即終戰。俄羅斯之所以如此被動，不是因為實力不行，而是因為過於輕敵，戰前動員和準備不充分，加上顧慮重重，開戰初期沒有動用太多重武器，讓對方有機會喘息和還擊。中國大陸必然會認真總結俄羅斯的經驗，避免重蹈覆轍，開戰前做最好的準備，最壞的打算；一開戰即採取斬首行動，並以密集導彈摧毀台方軍事設施，絕不讓對手有機會進行戰爭動員，更不讓美國有機會軍事介入。

有人也許會質疑，大陸是否具備這種軍事實力？大陸的軍事實力只能留待實踐檢驗，但中國人維護國家主權和領土完整、實現兩岸統一的決心是毋庸置疑的，不管花多大代價，也不管崛起進程是否受阻，這種決心都不會動搖。台灣當局千萬不要誤判形勢，肆意挑釁大陸底線，否則只能自我毀滅。

古人告訴我們：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」戰爭絕對不是開玩笑的，烏克蘭戲子總統澤連斯基不知兵而好言兵事，慘痛教訓就在眼前，台灣當局哀之而不鑑之，下場注定同樣可悲。