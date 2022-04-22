特首選舉人選已定，波瀾不驚，卻因為Google突如其來封殺李家超選舉辦公室在YouTube開設的頻道而鬧得沸沸揚揚。眾所周知，2020年8月，美國財政部根據時任總統特朗普的行政命令，按照《香港人權及民主法案》和《香港自治法案》，對特首林鄭月娥、時任保安局局長李家超等11名官員實施制裁。Google表示，是次封殺，正是要遵守美國法律云云。

今次事件再次令人見識到美國「長臂管轄」的霸道，明擺着干擾特首選舉。但說到底，Google煞有介事配合美國搞政治打壓才是最令人討厭。對比同是美資公司的Meta旗下Facebook、Instagram表明不會封殺李家超發貼，只會禁制其使用付費服務，更凸顯Google不懷好意。

尤其是YouTube的違法影片氾濫，既有誹謗造謠，又有誨淫誨盜，東方傳媒機構的報道更屢遭侵權，惟Google統統視若無睹，東方每次都要花費大量人力物力、精神時間追討。政治打壓快快手，下架違法影片係咁拖，如此企業既要在港吃飯，又要在港砸鍋，不令人反感才怪。

港府對「美式霸權」無計可施也就罷了，就連對Google和YouTube在香港的違法影片問題都放任自流，最令人氣結。今次事件中了「回力鏢」，某程度上是咎由自取。

中美角力來到今時今日已到了水火不容的地步，即使中央和港府無意捲入鬥爭，華府也不會放過打壓機會，中美全面脫鈎恐怕只是遲早問題。香港人對美國科技過於依賴，一旦被一鑊翹起，便全無招架之力。既然美國可以對港實施長臂管轄，香港是否不可以照辦煮碗予以反擊？內地有《反外國制裁法》，惟這條法例並未在港實施，當局是時候想一想如何完善特區法律了。