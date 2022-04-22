新冠肺炎第5波疫情的高峰剛過去，政府放寬部分防疫禁令，大型樂園已經重開，晚市堂食亦可以局部恢復。從電視新聞所見，一時之間，香港處處都有人滿之患。

大家可別忘了，雖然疫情高峰已過，卻不代表就此結束，目前病毒傳播的廣泛程度，恐怕仍然超越前4波的任何一段時期，只是不少市民已經習慣，甚至甘心「躺平」，故面對每日幾百宗的確診個案，以至幾千個仍然留在醫院的新冠病人，他們選擇視而不見，當作沒事一樣而已。

前4波新冠疫情，每天確診個案最嚴重的時候，只是一百多宗。當時的患者不多，筆者沒聽說過身邊認識的人，有誰染上了新冠病毒。但是現在不同，過去3星期，每個星期都有親友告訴我，他或她確診了。最新的例子只是在6天前，這位親友已打滿3針復必泰疫苗，平素的防疫態度一絲不苟，自己最少已有一個月沒出家門，但仍是被感染了，據說是給其他家庭成員傳染到的。她得病的第二天告訴我，喉嚨痛得像被刀割一般。

筆者曾經說過，香港的疫情來得快也退得快，此話雖然不錯，但只是相對早前每日幾萬宗的確診個案而言。實際上，目前的疫患仍未完全消退，市民切不可輕率視之。

近期，香港引入了新冠口服藥，此藥對於防止染疫者死亡，或許有點幫助。但不少人染疫之後，仍是十分痛苦，往往不死也得脫層皮，而且只要一個人染上，很容易便傳遍全家。很多老人家仍未打滿3針疫苗，因此如果你家中有長者，自己就更不能疏忽大意。

近年，不少香港人習慣了將所有問題都怪罪於政府，久而久之，便容易忘卻了自己應負的責任。