人民力量前副主席「快必」譚得志，前年多次在全港各區擺街站叫喊「黑警死全家」等口號，被控發表煽惑文字等14項控罪，經審訊後被裁定其中11項控罪成立，日前在區域法院被判囚40個月，另罰款5,000元，被告表示會上訴。

香港之所以慘遭黑暴蹂躪，固然與一班無知青、中、老年甘願被煽惑，走到前線淪為罪惡的扯線公仔有關，但若無一班叫人衝、自己鬆的人不斷妖言惑眾、推波助瀾，一幕幕群眾瘋狂的畫面也難以成事。正如《港區國安法》指定法官陳廣池批評，被告譚得志言詞如同市井之徒的無邊謾罵，不顧道德底線、放棄原則、踐踏品格，甚至自作聰明以「健康座談」作為禁聚令的抗辯理由，貶損國安法及警方，又指被告意圖獲取立法會議席，收政府錢打擊政府，利用初生之犢的年輕人，推動及實行有心人或幕後黑手的意圖，故判刑須具阻嚇性。

此前有地盤工造謠稱警方於新屋嶺扣留中心強姦女示威者，呼籲網民包圍新屋嶺，被裁定煽惑他人參與非法集結罪成，被判160小時社會服務令，律政司申請刑期覆核後，改判囚13個月。警察基於職責所在，成為黃絲黑暴為非作歹的絆腳石，於是這班禍港狂徒將警察說成黑警，挑動市民仇警情緒，煽惑大眾敵視警察及其家人，要警察「死全家」，用心極為險惡，香港出現針對警員的隨機刺警案，難道是偶然？看來相關控罪刑罰有必要作出修訂，一如「起底罪」般調高至最高罰款100萬元及監禁5年，令黃絲黑暴怯於要大大破財而不敢造次，否則難望起到阻嚇作用。

黃絲黑暴罪成入獄，吃的、穿的、住的、所花的懲教人員薪金等，罰款100萬元也不為多，否則黃絲黑暴犯法，納稅人卻被罰款，這不是很弔詭嗎？