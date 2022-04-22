膠袋棄置量近年激增，2020年的棄置量為41.8億個，按年增加2.6%，嚴重破壞生態環境。政府日前提出膠袋徵費擬提高至每個一元，外賣限免費派一個袋，取消現時對冰凍或冷凍食品提供膠袋的豁免，以及擴大管制範圍，涵蓋非必要的即棄塑膠製品如枱布、即棄膠手套、氣珠膠膜包裝及充氣打氣棒等。

筆者歡迎有關措施，相信提高徵費及規管有助源頭減廢，並推動綠色經濟發展。政府2009年推出膠袋徵費，受規管店舖零售類別的膠袋棄置量由首階段計劃實施前的約6.6億個，減至實施一年後的1.5億個，惟政府未按時優化措施，又未有完善配套，以致成效未如理想。政府日後須定時檢討，適時調整徵費與行政措施。

疫下外賣大增，更出現網購過度包裝，政府考慮擴大即棄塑膠產品的管制範圍，包括物流氣珠膠膜包裝及其他即棄塑膠產品，例如即棄塑膠杯、碟和食物容器，這些產品都非必需品或已有非塑膠製替代品。針對市民憂慮取消對冷凍食品的豁免，筆者認為政府可設適應期，鼓勵大眾改變習慣，使用可重用的食品分裝袋與食物盒。至於豁免外賣袋收費，政府未交代派發條件，究竟是一袋一飯盒還是一單一袋，望政府釐清。

當局計劃明年下半年實施垃圾徵費，但至今仍未與立法會商討釐定派發免費膠袋的時間及對象等細節，冀政府盡快理順執行機制，並就徵費生效日期與立法會環境事務委員會商量後才作決定。

與台灣、南韓相比，本港環保工作較落後。但政府近年已推出《香港資源循環藍圖2035》、《香港氣候行動藍圖2050》，期望當局做好牽頭角色，與持份者充分協調，與市民共同攜手，締造理想綠色香港。