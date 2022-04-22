前日發表《五招變戲法留下爛攤子》後，有孫姓讀者在本人臉書留言「林鄭抗暴無能，抗疫無心！清零不離口，記招不停手，當面說好話，背後不動手」，可見市民大眾的眼睛是雪亮的。特區行政首長好不好，市民心中是有數的，不是搞搞「英式下午話」或「天天講」爛騷就可瞞天過海，10年來香港發生的大小風波和政治事件，不都說明一定要帶眼識官嗎？

要選出真正的愛國者出任特首及政府問責團隊，確保貫徹愛國者治港的大原則，港人才有好日子過，香港才有好運行。澳門特區政府的換屆及班子的組成過程，便是一面好鏡子。澳門的老百姓年年𢭃大利是，分享繁榮發展的成果，絕不是上天掉下來的餡餅，港人必須清醒起來，不要做跟紅頂白愚民，必須關注和督促管理香港的政治班子。

儘管只有1,500位選舉委員有提名和投票選舉權，但老百姓可發揮人民監察的輿論督促作用，展示人民的力量，使管治階層必須尊重人民，傾聽人民的心聲和意見，形成無形的督促和壓力，對特區政府避免走彎路、少犯錯誤、施政貼近民意，也是極之重要的。因為絕對的權力是會孕育獨裁和腐敗，而獨裁和腐敗作惡，最後受害的便是百姓，便是人民利益受損害，林鄭施政大權獨攬失誤頻仍，便因缺乏有效監督。

第5波疫情便充分暴露公權力不受立法會監督的獨裁現象和病毒殺人的慘況，為甚麼香港抗疫不像澳門那樣有正式文件讓立法會討論完善及受立法會監察？為何百官核心會可取代立法會就政府政策措施商議及決策？為何90名立法會議員對政府抗疫施政違《基本法》無能為力？為何取消戴手帶、取消通知陽性患者光顧地點、增減檢疫豁免等重要防疫舉措改變不諮詢立法會？