據入境處今年首季經3個口岸出入境人數統計，香港居民淨流出數字一直上升，高達逾14萬人；英國去年推出嘅BNO「5+1」計劃亦吸引唔少港人移英，截至去年底，共有約10萬宗申請，去年第4季申請宗數就有1.8萬宗。

香港人近年掀起移民潮係不爭嘅事實，港府一直避而不談，或把港人絕望棄城淡化，甚至堅稱離港人士只是「移居」海外，疫情過後就會有所改善。財經事務及庫務局局長許正宇早前回應立法會議員質詢時就表示，由於香港居民離境是毋須申報外遊目的，因此沒有港人移居外地嘅直接統計數字。佢承認政府為咗抗疫需要採取嘅限制措施，或多或少會對企業和個人帶來影響，之不過香港向來係開放程度十分高嘅經濟體，只要能保持競爭優勢，即使人才有外流情況，應該只係短期現象。

呢的說話擺到明係聲大大冇貨賣，老朽身邊不少朋友，一家大細賣樓賣產業，連寵物都一併帶走遠離這都市；有些在香港有份好工，生活穩定，都決意放棄這裏一切遠走高飛，一啲都唔似「移居」會再返嚟！根據大歷史嘅觀點，事情唔會忽然橫空出世，必有其源流演變和一定嘅發展規律！

嗱！本報尋日道出真相：港人移民嘅原因可謂千頭萬緒，不但因社會政治形勢改變，更因教育不濟、治安不靖、假難民禍港、抗疫不力、廢官當道、疫下醫療衞生及營商環境惡劣、居住環境差及恐懼心態等。「人世幾回傷往事，山形依舊枕寒流」，要言之，就係港府管治無能，哀莫大於心死，港人思前想後就是看不到出路，不相信會有歲月靜好、安穩嘅日子！如何讓港人重拾信心，政府不能埋首沙堆，而係要有解決深層次問題嘅勇氣！以實則治，以文則不治！明天老朽又要去送機喇！