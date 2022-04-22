近日有關西方制裁的新聞不絕於耳。美國科網巨企Google日前通知特首選舉候選人李家超的競選辦公室，決定終止對方的YouTube帳戶，理由是要遵從美國政府對李家超出任保安局局長時施加的制裁。有關制裁本身已毫無道理，是美國針對中國的霸凌行為的一部分。相關企業及社交網站的做法，亦是助紂為虐和赤裸裸的政治審查。

另一宗更為荒謬無理的制裁事件，是英國溫布頓網球公開賽的主辦單位，因應俄烏戰事而禁止所有俄羅斯及白羅斯選手參與今屆賽事。有關行動已不僅是將體育政治化那麼簡單，遠遠超越了過往的外交抵制、杯葛賽事或禁止運動員展示本國國旗，而是無差別地剝奪了兩國國民參與體育賽事的權利，是直接針對人民而非針對國家、政權或官員的霸凌行為。正如相關國際體育組織指出，英方的決定不但對兩國選手不公平，對整個網球運動也開了破壞性的先例。

講到最離譜的制裁行動，要數美國當年對多名海牙國際刑事法院的檢察人員實施制裁，理由是對方計劃對美軍在阿富汗涉嫌干犯的戰爭罪行展開調查。美國現在指控俄國出兵烏克蘭違反國際法、指稱俄軍犯下戰爭罪行，那麼美軍當年攻打阿富汗和伊拉克，西方社會又是否要對美國的入侵別國行為實施制裁呢？

美國不僅常繞過聯合國等多邊協商機制，動輒對自己看不順眼的國家、企業、機構及國民施加制裁，還要強迫其他國家配合。孟晚舟案便是一例，將中國與加拿大捲入了美國針對伊朗的單邊制裁。美方最近亦試圖將中俄之間的正常貿易交往，抹黑為中方協助俄國規避西方制裁，甚至誣衊中國支持俄方出兵。簡而言之就是順我者昌、逆我者亡，藉着經濟與政治制裁，實現全球霸凌及國際一言堂！

中國對俄烏戰事的立場相當一貫和清晰，其一是尊重各國主權與領土完整，不干涉別國內政；其二是致力勸和促談，強調制裁行動不可能帶來和平。國家主席習近平昨日再於博鰲亞洲論壇呼籲各國摒棄冷戰思維和反對單邊主義，堅持通過對話及協商，以和平方式解決國家之間的分歧和爭端。

俄烏局勢的發展，充分證明更多的經濟制裁，只會令受制裁的國家、施加制裁的國家，以至與事件無關的其他國家的人民受苦，加劇全球的經濟、金融、糧食、能源和難民危機；更多的政治和外交制裁，只會令國與國之間的爭端激化，令民族、民眾之間的仇恨加深，完全無助解決分歧及促進和平。

美國聲稱希望俄烏戰事盡快結束，但每當俄烏談判傳出進展，以美國為首的西方國家卻往往對俄實施新制裁，對烏國提供更多、更先進的武器，令人懷疑是否已對制裁行為「上癮」，抑或是有人為了自身政治利益而故意令戰事拖長，導致更多人命被犧牲，對相關地區的經濟及建設造成更大的破壞？