產評：中美貨幣戰過招　人幣國際化出鞘

隨着美國聯儲局預告會大舉加息壓抑通脹，今年以來中美息差逆轉，甚至曾現倒掛，再加上近月中國經濟備受疫情打擊，內外冰火令人民幣貶值和走資壓力大增。之不過，人民幣既朝國際化發展，匯率當由市場來決定，雙向波動擴闊將成常態，最重要是中國經濟發展交得出成績，支持人民幣匯率長期表現的基礎堅實，真金自不怕洪爐火！

中美博弈，貨幣戰是其中一個主戰場。最新美國通脹狂飆，促使聯儲局幣策逆轉，今年美息升勢好大機會超乎市場預期，非但人民幣承壓，英鎊、日圓和其他新興市場貨幣都在走貶。

所謂禍不單行，內地疫情反彈，經濟短暫速凍，放大人民幣貶值壓力，企業匯兌風險增加，人民幣資產樂觀程度減弱，形勢確實險峻，也惹來市場猜測人行對人民幣貶值幅度的容忍度有多大。

中國作為全球第二大經濟體、第一大商品貿易國和第二大服務貿易國，人民幣國際化是沒有選擇亦必得選擇的道路。在這大前提下，人民幣得走出官方指導，轉向市場化發展。眼前匯率走貶反映圍繞中國經濟內外因素，尤其美國幣策大逆轉下，近期波幅誠然屬理性。

值得留意，近年中美經濟、貨幣政策和資產價格聯動性正減少，就如美國在天量放水、超低息、股市瘋炒、泡沫經濟白熱化之時，中國則收斂幣策，主動整頓核心產業、股市調整、經濟增長放慢步速，就連美匯指數對預示人民幣表現的導向性亦有所減弱。故由憧憬年內美息急升而造成的人民幣貶值潮，未必具持久性。人民幣走向不僅取決美元，也取決中國經濟表現、人民幣在國際交易支付滲透及市場需求和預期等多項因素。

事實上，俄烏衝突，美國對俄國施以嚴厲的金融制裁，已大大打擊美元、美債作為國際安全資產的信用。除了陸續有產油國嘗試接納以人民幣作為交易之外，人民幣在國際儲備貨幣的地位亦得到提升，例如以色列央行最近就將人民幣納入其外匯儲備。可見短期的匯率波動，改變不了人民幣國際化這個大趨勢。

畢竟，貨幣的國際地位取決國家的實力、信用和流通性。美元霸權在美國國力衰退和美元國際信用褪色下，在走下坡。於國際儲備和經貿交易支付方面，人民幣作為美元以外堅實選擇的形象將得到進一步確立，未來當局也得深耕金融市場，讓貨幣的國際流通基礎得以跳升，並積極推進數碼人民幣，爭取主導全球數碼貨幣發展。如是者，人民幣國際化進入快車道，值得期待。