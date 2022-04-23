功夫茶：口說環保拒付出　呢個政府真度縮

政府推環保政策，成日被人詬病為「葉公好龍」，個典故大致係話古人葉公以鍾意龍聞名，但真龍下凡到其家，佢又被嚇到面無人色。典故比喻所好似是而非，以致表裏不一。呢，尋日係「世界地球日」，環境局局長黃錦星又發表網誌，大談近年政府投資不少減碳排放項目如落實「上網電價」，大家不妨睇吓是否又係「葉公好龍」？

上網電價其實並非乜嘢新玩意，已有約30年歷史，英文名為Feed-in Tariff（FiT），意指可再生能源回購電價，目標在於鼓勵把分布式可再生能源發電送上公共電網，一般包括太陽能、風能等，有助社會低碳轉型，確實係值得大力推廣。

事實上，屋頂太陽能板除咗發電，同時可令樓宇下層室內降溫，有助慳電，一舉數得，何樂而不為？有人甚至話香港落實FiT係遲來嘅春天！功夫茶覺得遲係遲咗啲，之不過，政府自2018年推出上網電價計劃，至今約3年半，申請數目剛超過兩萬宗，當中九成已獲批，估計陸續安裝後每年可生產近3億度電，足以應付9萬個家庭嘅電力需求。可見小數怕長計，遲來的春天一樣可以花開富貴吖！

好喇！眼見呢個上網電價有啲起色，政府表示現時訂立嘅再生能源，每度電收購價為3蚊至5蚊，較其他城市嘅定價高喎！主要原因係政府於起始階段，希望令安裝太陽能發電組件嘅回本期具相當高吸引力，以便推動民間投入呢項計劃。

呢嗱！唔通變幻才是永恒？政府就話喇：依家世界各地產業及技術成熟後，當地嘅定價水平亦會適時下調，平衡社會利益，本港亦會盡快公布檢討安排。阿哥，正當市民、商家開始受落呢個計劃，政府咁講，係唔係想一方面鼓勵市民、商戶多安裝太陽能環保發電，一方面又話要「平衡社會利益」，將收購價壓低？阿哥，咁即係又要老婆靚，又要利是平啫，天下間，針邊有兩頭利㗎？

講真，政府搞環保，難得有一件半件唔係搞到一舊炭，又黑又笨實！依家個上網電價計劃，眼見都算有聲有色，政府又想喺收購價打主意？喺咁嘅時勢，民生多艱，好心就咪咁斤斤計較啦！各位，講開又講吖，政府早前又話膠袋徵費太便宜，建議由現時五毛錢加至一蚊雞！又話計劃明年下半年實施垃圾徵費。阿哥，政府搞環保被嘲只得一道板斧，就係寓禁於徵，淨係識得打劫市民荷包！喂吖！有冇諗到失業率上升啊？有冇考慮有成47萬人申領一萬個大洋失業援助金吖！此時此刻，搵食艱難，先嚟搞咁多徵費，可謂不識時務！目前應與民休息，先搞好發泡膠箱圍城先啦，前世！