正論：香江通脹猛於虎　基層活着最受苦

通脹猛於虎！政府統計處公布上月消費物價指數，整體消費物價按年上升1.7%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，俗稱基本通脹率的綜合消費物價指數在上月的按年升幅亦達1.7%，主因是基本食品價格升幅擴大。顯而易見，疫情肆虐致物流運輸困難重重，加上俄烏開戰對國際燃油供應牽一髮動全身，預料通脹率高處未算高，市民仍有排捱。

當局指出，在各類通脹率組成項目中，價格在3月份錄得按年升幅的類別為基本食品，上升7.6%；交通上升4.9%；衣履上升4.3%；外出用膳及外賣上升2.7%；耐用物品上升1.1%；雜項服務上升0.9%；雜項物品上升0.6%。衣食住行開支全面急升，在經濟仍處於冰封之際，基層市民可謂百上加斤。

事實上，基本食品價格自去年開始已顯著上升，由於本港食品幾乎依賴內地和海外供應，偏偏航空貨運受熔斷機制影響而大減，而中港陸路運輸又因為疫情和封關而困難重重，不僅部分供港食材有斷貨之虞，在求過於供下更直接導致食品價格大幅調高。

大家不善忘的話，當會記得今年2月至3月疫情高峰期的時候，市面出現一片盲搶潮，內地供港蔬菜量則因跨境司機不斷染疫而大減，結果菜價暴升，平時賣十多元一斤的菜心推高至50元一斤，豆苗甚至過百元一斤。儘管現在疫情總算趨於緩和，社交距離措施亦剛剛鬆綁，而港府更放寬熔斷機制讓航空業喘息，但遲來的「皇恩浩蕩」難以消弭通脹浪潮。有餐飲集團坦言，食材來貨價節節上升，但礙於經濟欠佳不敢貿然加價，只能將貨就價選用較平食材或減少分量，但長遠來說只有加價一途。

雪上加霜的是，近期國際原油價格急升，料將帶動成品油價格上漲，對香港經濟必然造成負面影響；而本港食品來源以入口為主，油價上漲將加重運輸成本，糧食價格隨之上升，陷入惡性循環。

更須強調，不僅經濟環境未有好轉而通脹如狼似虎，就連公共事業和公共交通工具都「排住隊」加價。兩電早前公布3月燃料調整費水平，港燈每度電的燃料調整費將增至34.5仙，較2月的27.3仙多7.2仙，升幅達26%，堪稱飛擒大咬；而中電則加1.1仙，每度電盛惠39.7仙，增約3%。這還未止，巴士公司、的士、專線小巴、電車等均向運輸署申請加價，以港府來者不拒的作風，市民的苦日子還在後頭。

偏偏港府的惠民紓困措施大都是一次性，而且錙銖必較，完全沒有急民所急。僅一萬元失業援助金，在社會要求逾年後才不情不願推出；一萬元電子消費券雖能讓市民喘息一時，惟在加風四起且失業率飆至5%的大環境下，一次性紓困措施的作用一陣風便消失，若就業情況仍無改善，叫基層如何自處？

當只有80呎的「上床下廁」劏房大行其道，當後生仔也和長者爭吃二手飯，當知民生維艱，任何有良知的執政者都不能視若無睹。奈何高薪厚祿的港官，日子過得太滋味，根本無法明白基層之苦。