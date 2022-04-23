美國反華的參議員正在國會推一項法案，禁止中國金融機構與俄羅斯金融機構用SWIFT以外的系統，如中國的CIPS、俄羅斯的SPFS進行金融交易。美國政府可以此凍結中國金融機構在美國的資產，並且將它們切斷與SWIFT的連接，意即把它們隔絕於美國主宰的SWIFT系統，不容許它們通過SWIFT系統進行國際金融活動。

這是依據美國現行對俄羅斯企業及銀行的制裁，中斷它們與SWIFT的連接，防止中國金融機構借助非SWIFT系統與俄羅斯受制裁的銀行進行交易，打破美國的金融堵截。這個法案會否最後通過，還未知，但以美國國會的政治心態，通過的機會極大。這變成對中國金融機構的二級制裁，就其性質而言，極其霸道，侵犯中國金融機構的主權。

美國現時對俄羅斯的制裁，最激烈而又違反所有資本主義法律原則的，是以政治理由凍結、沒收、挪用俄羅斯政府、企業、個人在美國可及的海外資產，片面廢除俄羅斯所擁有，在市場上買賣回來的美國國債權益，以及把俄羅斯銀行、企業排除在SWIFT系統以外。這些制裁本已附有二級制裁，現在這項新的法案提議是把二級制裁專門針對中國，且擴及中國的CIPS系統。第一步是禁制通過中國系統與俄羅斯交易。在此之後，便可能是二級制裁的二級制裁，制裁所有其他國家企業與違反美國禁令的中國金融機構交易。

由金融封鎖俄羅斯進而封鎖中國，並以二級制裁來威嚇其他機構、企業，完成美國對全球各國的絕對金融霸權。君臨天下，用它的政治歪理實質是要壟斷全球的權力與利益，靠的是軍事威嚇，即中俄或其他國家抗拒，美國便可動用武力強迫。這樣的威逼，比歷史上的殖民主義、帝國主義更兇惡，因為美國要壓制所有國家，再沒有如殖民主義、帝國主義時代的列強爭霸形成的國際政治空間。絕對的壟斷帶來絕對的權力，絕對的權力鞏固絕對的壟斷，形成人類歷史從來沒有的美國霸權。

操縱美國政府的寡頭壟斷資本、軍工集團能否成功完成這樣前所未有的全球霸業呢？關鍵是俄羅斯、中國乃至其他國家會否被美國分而治之，逐個擊破，其中也包括瘋狂自殺的歐盟、日本，也關鍵在於美國歐洲、中俄各國的人民會否甘受美國寡頭資本的奴役。二次大戰是反法西斯戰爭，今天則是反美國霸權戰爭。